Segist ekkert hafa fengið greitt: „Pólitískur hráskinnaleikur“ Agnar Már Másson skrifar 30. apríl 2026 22:15 Jón rengir ekki fundargerðina sjálfa eða ummæli útvarpsstjóra sem koma þar fram, heldur skellir skömminni á Morgunblaðið. Vísir/Vilhelm Jón Gnarr, þingmaður Viðreisnar og grínisti, segist ekkert hafa fengið greitt fyrir framkomu sína í Vikunni hjá Gísla Marteini, eins og fram kom í máli útvarpstjóra samkvæmt fundargerð stjórnar Rúv. Greint var frá málinu á mbl.is í morgun en Jón sakar Morgunblaðið um óvandaða blaðamennsku og „pólitískan hráskinnaleik.“ Jón baðst undan viðtali þegar Vísir hafði samband í dag. Hann bregst við umfjöllun Moggans með færslu á Facebook en mbl.is greindi frá því í dag með vísan í fundargerð stjórnar Rúv að Jón hefði fengið greitt fyrir framkomu sína í Vikunni með Gísla Marteini hinn 20. mars þar sem Jón og Tvíhöfðabróðir hans Sigurjón Kjartansson komu fram sem tvíeykið Plató og gerðu grín að þeim sem hyggjast segja „nei“ við ESB. Nánar tiltekið segir í fundargerð Rúv að það hafi komið fram í svari Stefáns Eiríkssonar útvarpsstjóra við fyrirspurn Ingvars Smára Birgissonar, fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í stjórn Rúv, að Jón fengi greitt rétt eins og allir aðrir skemmtikraftar sem koma fram í ríkissjónvarpinu. „Útvarpsstjóri upplýsti að umræddur skemmtikraftur [Jón Gnarr], sem sé jafnframt þingmaður, fái eins og aðrir skemmtikraftar sem séu með skemmtiatriði í þáttum Rúv greitt fyrir sína framkomu í þættinum,“ segir í fundargerð stjórnar Rúv. Jón segir aftur á móti umfjöllun mbl.is um þessar meintu greiðslur vera „pólitískan hráskinnaleik og óvandaða blaðamennsku“. Sannleikurinn sé sá að hann hafi ekki fengið greitt fyrir framkomuna né heldur Sigurjón. Jón rengir þó ekki fundargerðina sjálfa eða ummæli Stefáns, heldur skellir skömminni á Morgunblaðið. „Þetta er bara enn eitt ágætis dæmið um góða samvinnu [Sjálfstæðisflokksins] og Mbl. Fulltrúi þeirra í stjórn RÚV kemur með fyrirspurn um það hvort ég hafi fengið borgað. Stefán Eiríksson útvarpsstjóri svarar því einhvern veginn og þannig er þetta búið til. En sjálfsagt að svara þessu,“ skrifar Jón á Facebook. Hann segir að blaðamaðurinn hefði átt að hafa samband við sig fyrst áður en fréttin var birt. „Ekki var neinn sem hafði samband við mig,“ bætir þingmaðurinn við, sem gaf ekki kost á viðtali þegar Vísir hafði samband við hann í dag. Jón segir enn fremur að enginn hafi haft samband við Sigurjón vegna málsins. View this post on Instagram A post shared by RÚV (@ruvgram) „Það var með vilja gert því þá hefði blaðamaður komist að sannleika málsins. En það var bara ekki tilgangurinn. Þetta er sprell,“ bætir Jón við. Hann segist oft hafa komið fram í Vikunni og segist ekki minnast þess að hafa nokkurn tíma fengið greitt fyrir það eða ætlast til þess. „Þannig að ég sé ekki betur en að fyrirsögnin sé tóm lygi. Aðstandendur þáttarins höfðu samband við okkur og báðu okkur um þetta atriði.“ Þá vill Jón rengja það sem Ingvar Smári hélt fram í fyrirspurn sinni, að Jón væri yfirlýstur stuðningsmaður þess að Ísland gengi í Evrópusambandið. „Ég er það ekki. Ég hef margoft lýst því yfir að ég sé aftur á móti opinn fyrir því að vega og meta kosti og galla slíkrar inngöngu,“ bætir hann við. Hann kveðst lengst af ævinnar hafa verið sjálfstætt starfandi. „Það er kannski erfitt fyrir jarðtengda embættismenn, sem hafa aldrei þurft að berjast áfram á hinum frjálsa markaði frumlegrar hugsunar, að skilja fólk einsog mig. Ég álasa þeim ekki. Mér er algjörlega frjálst að stunda mína liststarfsemi og hafa af henni tekjur þótt ég sé þingmaður,“ segir hann. Kveðst hann á löngum ferli hafa komið fram í ótal skemmti- og spjallþáttum án þess að taka neitt fyrir það. „Ég hef með því reynt að leggja mitt af mörkum til að styðja íslenska dagskrárgerð, innlenda framleiðslu og íslenska tungu. Mér hefur fundist það ákveðin skylda. Ég hef líka leikið í fjölda útskriftarverkefna úr Kvikmyndaskólanum og stuttmyndum án endurgjalds. Ég hef heldur ekki tölu á því hvað ég hef tekið þátt í mörgum styrktarverkefnum og söfnunum fyrir hin ýmsu góðgerðarmálefni í gegnum tíðina. Það hefur verið mér heiður og ánægja. Ég hef reynt að nota hæfileika mína og velgengni til að láta gott af mér leiða, styðja við, vera hluti af og gefa til samfélagsins; Íslands sem ég elska af öllu hjarta."