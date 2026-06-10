Pawel Bartoszek, þingmaður Viðreisnar, segir að aðild að Evrópusambandinu myndi bæta kjör almennings verulega með lægra matvælaverði og lægri vöxtum. Atkvæðagreiðslan í ágúst snúist ekki um aðild heldur hvort hefja eigi aðildarviðræður.
„Vextir húsnæðislána á Íslandi eru níu til tíu prósent á meðan þeir eru þrjú til fjögur prósent á evrusvæðinu,“ sagði Pawel í eldhúsdagsumræðum sem fram fóru á Alþingi í kvöld.
Pawel segir að heimilin skuldi um 3000 milljarða í fasteignalánum. Varlega áætlað væru þetta því hundrað milljarðar króna á ári sem íslensk heimili væru nú að ofgreiða.
„Það er líka staðreynd að matarkarfan mun lækka í verði. Verð á matvælum lækkaði um fjórðung í Svíþjóð og Finnlandi þegar þau gengu í ESB. Niðurfelling tolla og aukin samkeppni skilaði sér beint til neytenda. Á Íslandi, sem valdi EES-leiðina, gerðist þetta ekki.“
Þetta hafi komið fram í skýrslu Hagfræðistofnunar.
Pawel segir að nú þegar viðskipti hafi verið vopnvædd og ríki beiti tollum í pólitískum tilgangi sé vernd að sækja í viðskipta- og tollabandalag líkt og ESB.
„Við erum í NATO til að tryggja hernaðarlegar varnir okkar og við eigum að vera í Evrópusamstarfi til að tryggja þær efnahagslegu.“
Pawel segir eðlilegar spurningar uppi um stærstu atvinnugreinar landsins í sambandi við aðild.
„Þeim spurningum verður ekki svarað nema með samningaviðræðum. Önnur lönd hafa samið um sérlausnir… Samningsstaðan er sterk og skilningur á aðstæðum okkar er sannarlega til staðar.“
„Við eigum því að láta á þetta reyna. Fyrir heimilin og fyrirtækin í landinu. Við skulum því ganga til þessa verkefnis hnarreist og stolt. Og þess vegna eigum við að segja já þann 29. ágúst.“