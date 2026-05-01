Gianni Infantino, forseti FIFA, reyndi að fá forkólfa palestínska og ísraelska knattspyrnusambandsins til þess að stilla sér saman upp á mynd en það olli talsverðri uppákomu, á ársþingi FIFA í Kanada í gær.
„Þjóðin okkar er að þjást,“ sagði formaður palestínska sambandsins þegar Infantino reyndi að fá hann til að taka í hönd varaformanns ísraelska sambandsins, með afar misheppnuðum hætti.
Infantino hafði kallað þá upp á svið og þangað mættu þeir báðir en Jibril Rajoub, forseti palestínska sambandsins, hafði nákvæmlega engan áhuga á að koma of nálægt fulltrúa þjóðarinnar sem stundað hefur þjóðarmorð á Palestínumönnum.
Infantino attempts to get Palestine and Israel to pose for photos together at 76th FIFA Congress.But Palestinian representative refuses, leaving Infantino desperately trying to plead with him in tense 2-min standoff.Gianni forced to give up. "We are suffering!" shouts 🇵🇸 rep. pic.twitter.com/gvFm0YLbrk— Carl Worswick (@cworswick) April 30, 2026
Infantino attempts to get Palestine and Israel to pose for photos together at 76th FIFA Congress.But Palestinian representative refuses, leaving Infantino desperately trying to plead with him in tense 2-min standoff.Gianni forced to give up. "We are suffering!" shouts 🇵🇸 rep. pic.twitter.com/gvFm0YLbrk
„Ég get ekki tekið í höndina á einhverjum sem Ísraelsmenn hafa sent til að hvítþvo sig af fasisma og þjóðarmorði. Við erum að þjást,“ sagði Rajoub þegar hann neitaði beiðni Infantino, samkvæmt varaformanni palestínska sambandsins, Susan Shalabi.
Palestínumenn höfðu fyrr á þinginu ítrekað beiðni sína um að ísraelskum félagsliðum verði ekki leyft að hafa bækistöðvar sínar á Vesturbakkanum, samkvæmt frétt Reuters.
Þegar Infantino varð ljóst að hann fengi Rajoub ekki til að taka í hönd Basim Sheikh Suliman, varaformanns ísraelska sambandsins, steig hann í pontu og sagði:
„Við þurfum að vinna saman. Rajoub formaður og Suliman varaformaður. Við skulum vinna saman og gefa börnunum von. Þetta eru flókin mál.“
Fulltrúar allra aðildarríkja FIFA nema Írans mættu á ársþingið í Vancouver í gær, þar á meðal fulltrúar KSÍ. Írönum var snúið við á landamærunum vegna tengsla formanns íranska knattspyrnusambandsins við Íranska byltingarvörðinn, IRGC, en þau samtök eru skilgreind sem hryðjuverkasamtök í Kanada.