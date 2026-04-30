Fótbolti

Eina þjóðin sem kom ekki á árs­þing FIFA en með á HM

Sindri Sverrisson skrifar
Gianni Infantino á ársþingi FIFA í Kanada í dag. Getty/Rich Lam

Forráðamenn Knattspyrnusambands Íslands mættu á ársþing FIFA í Kanada í dag líkt og kollegar þeirra frá öllum öðrum löndum, fyrir utan Íran. Gianni Infantino, forseti FIFA, ítrekaði þó að Íranar yrðu með á HM í fótbolta í sumar.

Aðeins sex vikur eru þar til að HM í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada hefst. Íran var á meðal fyrstu þjóða til að tryggja sig inn á mótið en eftir að stríðið braust út í Mið-Austurlöndum hefur óvissa ríkt um þátttöku liðsins á mótinu.

Af 211 aðildarþjóðum FIFA var Íran sú eina sem ekki átti fulltrúa á ársþinginu í dag. Samkvæmt íranska miðlinum Tasnim var fulltrúum íranska knattspyrnusambandsins, þar á meðal formanninum Mehdi Taj, snúið við í vegabréfaeftirlitinu eftir komuna til Kanada.

Taj er sagður hafa tengsl við Íranska byltingarvörðinn, IRGC, en þau samtök eru skilgreind sem hryðjuverkasamtök í Kanada. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, staðfesti að meðlimum IRGC væri ekki heimilt að koma til Kanada.

„Auðvitað mun Íran spila í Bandaríkjunum“

Þrátt fyrir þetta ítrekaði Infantino á þinginu að Íran yrði með á HM. Liðið á að spila í G-riðli með Nýja-Sjálandi, Belgíu og Egyptalandi, og spila leiki sína í Inglewood og Seattle í Bandaríkjunum.

„Auðvitað mun Íran spila í Bandaríkjunum. Ástæðan þess er einföld, við verðum að standa saman. Við verðum að færa fólkið nær hvert öðru,“ sagði Infantino.

Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur áður sagt að Íran sé velkomið á HM en þó einnig að Íranar ættu ekki að vera með, vegna þeirra eigin öryggis. Þegar hann var spurður út í ummæli Infantino í dag svaraði hann:

„Tja, ef Gianni sagði það þá er ég sammála. Ég held við ættum að leyfa þeim að spila,“ sagði Trump.

