Eina þjóðin sem kom ekki á ársþing FIFA en með á HM Sindri Sverrisson skrifar 30. apríl 2026 22:16 Gianni Infantino á ársþingi FIFA í Kanada í dag. Getty/Rich Lam Forráðamenn Knattspyrnusambands Íslands mættu á ársþing FIFA í Kanada í dag líkt og kollegar þeirra frá öllum öðrum löndum, fyrir utan Íran. Gianni Infantino, forseti FIFA, ítrekaði þó að Íranar yrðu með á HM í fótbolta í sumar. Aðeins sex vikur eru þar til að HM í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada hefst. Íran var á meðal fyrstu þjóða til að tryggja sig inn á mótið en eftir að stríðið braust út í Mið-Austurlöndum hefur óvissa ríkt um þátttöku liðsins á mótinu. Af 211 aðildarþjóðum FIFA var Íran sú eina sem ekki átti fulltrúa á ársþinginu í dag. Samkvæmt íranska miðlinum Tasnim var fulltrúum íranska knattspyrnusambandsins, þar á meðal formanninum Mehdi Taj, snúið við í vegabréfaeftirlitinu eftir komuna til Kanada. Taj er sagður hafa tengsl við Íranska byltingarvörðinn, IRGC, en þau samtök eru skilgreind sem hryðjuverkasamtök í Kanada. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, staðfesti að meðlimum IRGC væri ekki heimilt að koma til Kanada. „Auðvitað mun Íran spila í Bandaríkjunum" Þrátt fyrir þetta ítrekaði Infantino á þinginu að Íran yrði með á HM. Liðið á að spila í G-riðli með Nýja-Sjálandi, Belgíu og Egyptalandi, og spila leiki sína í Inglewood og Seattle í Bandaríkjunum. „Auðvitað mun Íran spila í Bandaríkjunum. Ástæðan þess er einföld, við verðum að standa saman. Við verðum að færa fólkið nær hvert öðru," sagði Infantino. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur áður sagt að Íran sé velkomið á HM en þó einnig að Íranar ættu ekki að vera með, vegna þeirra eigin öryggis. Þegar hann var spurður út í ummæli Infantino í dag svaraði hann: „Tja, ef Gianni sagði það þá er ég sammála. Ég held við ættum að leyfa þeim að spila," sagði Trump. HM 2026 í fótbolta Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran