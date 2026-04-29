Fótbolti

Arsenal lét mæla grasið fyrir leik

Sindri Sverrisson skrifar
Arsenal komst yfir með marki úr vítaspyrnu, eftir að búið var að mæla grasið fyrir leik.

Arsenal-menn kröfðust þess að hæð grassins á Estadio Metropolitano, heimavelli Atlético Madrid, yrði mæld fyrir leik liðanna í undanúrslitum Meistaradeildar Evrópu í fótbolta í kvöld.

Um þetta fjalla enskir miðlar og segja að Arsenal-menn hafi óttast að grasið hefði fengið að vaxa of mikið fyrir leikinn. Það gæti orðið til þess að hægja á leiknum.

CBS sýndi myndbönd af vallarstarfsmönnum og fulltrúum UEFA sem skoðuðu grasið á vellinum gaumgæfilega en komust að þeirri niðurstöðu að ekkert væri út á það að setja.

Samkvæmt The Independent var niðurstaða UEFA sú að grasið væri 26 mm hátt, rétt eins og þegar Barcelona mætti Atlético á sama velli, og er það í samræmi við reglur um að grasið sé 21-30 mm hátt.

Þetta er ekki í fyrst sinn sem grunsemdir hafa vaknað um að Atlético-menn ætli sér að beita brögðum með því að hafa grasið of hátt á vellinum, og hafa Tottenham og Barcelona áður lýst áhyggjum af slíku, en þær áhyggjur virðast hins vegar hafa verið alveg óþarfar, að minnsta kosti í kvöld.

Leiknum í kvöld lauk með 1-1 jafntefli og liðin mætast svo aftur á Emirates-leikvanginum í London næsta þriðjudagskvöld.

