Zidane kjálkabrotnaði í samstuði

Luca Zidane er kjálkabrotinn og gæti misst af HM með alsírska landsliðinu.
Markmaðurinn lenti í samstuði við brasilíska framherjann Thalys í leik Granada og Almería á sunnudag.
Zidane fékk heilahristing og var tekinn af velli. Granada hefur nú staðfest að hann sé kjálkabrotinn.
Luca Zidane er sonur frönsku goðsagnarinnar Zinadine Zidane, en ólíkt föðurnum ákvað sonurinn að gerast markvörður og spila fyrir alsírska landsliðið.
Hann mun væntanlega ekki spila síðustu fimm leiki tímabilsins í La Liga 2 deildinni með Granada og þátttöku hans á HM hefur verið stefnt í óvissu.
Zidane er aðalmarkmaður Alsír og spilaði með liðinu í átta liða úrslitum Afríkumótsins í janúar.
Alsír verður með heimsmeisturum Argentínu, Jórdan og Austurríki í riðli á HM.