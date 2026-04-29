Atli og Sunna nýir frétta­stjórar og Árni vara­frétta­stjóri

Boði Logason skrifar
Kolbeinn Tumi Daðason, Árni Sæberg, Sunna Sæmundsdóttir og Atli Ísleifsson mynda stjórnendateymi fréttastofunnar. Vísir/Vilhelm

Atli Ísleifsson og Sunna Sæmundsdóttir hafa tekið við stöðum fréttastjóra á fréttastofu Sýnar. Þá er Árni Sæberg orðinn varafréttastjóri á fréttastofunni. Kolbeinn Tumi Daðason er ritstjóri fréttastofunnar sem segir landsmönnum fréttir á Bylgjunni, Sýn og Vísi.

Um er að ræða breytingar eftir að Erla Björg Gunnarsdóttir lét af störfum sem ritstjóri fréttastofunnar í janúar. Kolbeinn Tumi var áður fréttastjóri allra miðla og Atli og Sunna varafréttastjórar.

Atli hefur starfað sem fréttamaður á fréttastofunni frá árinu 2014 og gegnt stöðu varafréttastjóra frá árinu 2021. Hann er með BA-gráðu í stjórnmálafræði og meistaragráður í alþjóðasamskiptum frá Háskóla Íslands og European Affairs frá Háskólanum í Lundi.

Sunna hóf störf á fréttastofunni árið 2017 sem fréttamaður í kvöldfréttum Stöðvar 2 og hefur síðan þá gegnt ýmsum störfum innan hennar. Sunna er annar umsjónarmanna Kompáss og hefur verið tilnefnd til blaðamanna-, Eddu- og Íslensku sjónvarpsverðlauna fyrir störf sín á þeim vettvangi. Hún tók við stöðu varafréttastjóra árið 2021. Áður var hún blaðamaður hjá Morgunblaðinu en hún er með BA-gráðu í lögfræði frá Háskóla Íslands.

Árni hóf störf á fréttastofunni árið 2021. Hann er með BA-gráðu í lögfræði frá Háskóla Íslands. Hann hefur sérhæft sig í umfjöllun um dómsmál og viðskipti.

Kolbeinn Tumi byrjaði feril sinn í blaðamennsku sem íþróttafréttamaður á Fréttablaðinu og Vísi og tók við stöðu fréttastjóra Vísis 2014 og allra miðla fréttastofunnar árið 2021. Hann er með meistaragráðu í blaðamennsku frá Háskóla Íslands eftir að hafa menntað sig og starfað sem byggingaverkfræðingur. Hann hefur í tvígang verið tilnefndur til blaðamannaverðlauna.

„Atli, Sunna og Árni hafa um árabil verið lykilfólk á fréttastofunni sem sinnir krefjandi starfi frá morgni til kvölds, alla daga ársins. Fréttastofan er skipuð úrvalsfólki blaðamanna og framleiðslufólks – samheldnum hópi sem hefur það skýra markmið að færa landsmönnum vandaðar og traustar fréttir,“ segir Kolbeinn Tumi.

