Innlent

Boða fjölgun flug­ferða á sama tíma og bátsferðir voru felldar niður

Eiður Þór Árnason skrifar
Íbúar í Vestmannaeyjum hafa lýst yfir óánægju með stöðu mála.  Vísir/vilhelm

Stjórnvöld hyggjast framlengja samning um áætlunarflug milli Vestmannaeyja og Reykjavíkur og verður flugferðum tímabundið fjölgað í tvær á dag. Þetta er hluti af aðgerðum til að bregðast við erfiðri stöðu í samgöngumálum Eyjamanna. Fyrirtæki felldi í dag niður bátsferðir sem fyrirhugaðar voru næstu helgi.

Nokkuð hefur verið fjallað um ástand samgöngumála á svæðinu en ferjan Herjólfur hefur glímt við bilun og á sama tíma þurft að fara lengri leið til Þorlákshafnar vegna slæms ástands í Landeyjahöfn. Herjólfur var sex klukkutíma að sigla frá Þorlákshöfn til Vestmannaeyja í gær vegna ólgusjós og vélarbilunar. Framkvæmdastjóri Herjólfs segir ófremdarástand ríkja í samgöngumálum í Eyjum og botninum hafi verið náð.

Fyrirtækið Ribsafari tilkynnti í dag að ekki verði boðið upp á ferðir milli lands og Eyja um helgina í tengslum við utanvegahlaupið Puffin Run sem dregur fólk gjarnan víða að. Stjórnvöld og Vegagerðin vonast til að Landeyjahöfn verði opnuð á ný fyrir siglingum í næstu viku, nánar tiltekið 7. maí, með þeim fyrirvara að núverandi öldu- og veðurspár gangi eftir.

Tvær flugferðir til 15. maí

Tvær flugferðir verða farnar milli Reykjavíkur og Eyja alla daga vikunnar frá fimmtudeginum 30. apríl til 15. maí, að því er fram kemur í tilkynningu frá innviðaráðuneytinu.

„Til lengri tíma er búist við miklum úrbótum í rekstri hafnarinnar næsta haust þegar belgíski verktakinn Jan de Nul tekur við dýpkun, með mun öflugri búnaði og viðbragði en nú þekkist,“ segir í tilkynningunni. Of grunnt hefur verið í Landeyjahöfn og hafa óhagstæð veðurskilyrði torveldað dýpkun. Hefur höfnin verið lokuð frá því í janúar. 

Á sama tíma er unnið að því að gera Herjólf III haffæran og er vonast til að skipið verði tilbúið 5. maí, að sögn innviðaráðuneytisins. Það geti þá verið varaskip fyrir Herjólf IV sem hefur siglt á skertum afköstum síðustu vikur vegna bilunar.

Taki enga áhættu

Fyrirtækið Ribsafari segir að ástæðan fyrir því að fallið hafi verið frá bátsferðum næstu helgi sé sú að þegar verið var að hífa bátinn á flot hafi komið í ljós að viðgerð sem gerð var á botnloka væri ófullnægjandi.

„Báturinn var því hífður upp aftur og viðgerð lýkur ekki fyrir helgina. Þó svo að viðgerðin kláraðist fyrir helgi er enginn veðurgluggi til að setja hann á flot,“ segir í færslu á Facebook-síðu fyrirtækisins. Stjórnendur taki enga áhættu þegar kemur að öryggi farþega sinna.

Fréttin hefur verið uppfærð og fyrirsögn breytt. 

Vestmannaeyjar Samgöngur Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Herjólfur

