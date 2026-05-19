Framsókn og óháðir og Viðreisn í meirihlutaviðræðum Lovísa Arnardóttir skrifar 19. maí 2026 14:22 Gylfi og Kristján ætla að ræða saman fram yfir helgi og reyna að mynda saman meirihluta. Framsóknarflokkurinn Framsókn og óháðir hafa tekið upp meirihlutaviðræður við Viðreisn í Ísafjarðarbæ. Framsókn fjölgaði fulltrúum sínum úr tveimur í fjóra í kosningunum um helgina. Viðreisn fékk einn fulltrúa. Í tilkynningu frá Framsóknarflokknum og óháðum á Ísafirði segir að Kristján Þór Kristjánsson og Gylfi Ólafsson oddvitar framboðanna búist við því að viðræður standi fram yfir helgi. Í sveitarstjórnarkosningunum 2022 náði Í-listinn hreinum meirihluta, en einn bæjarfulltrúi hans, Þorbjörn H. Jóhannesson, sagði skilið við meirihlutann árið 2025. Í-listinn var sameiginlegt framboð Samfylkingar, Vinstri grænna, Viðreisnar og óháðra. Í-listinn bauð ekki fram í ár en oddviti framboðsins, Gylfi Ólafsson, bauð í stað þess fram fyrir Viðreisn. Níu fulltrúar eru í bæjarstjórn. Atkvæðin dreifðust þannig: B-listi - Framsóknarflokkurinn og óháðir: 34,3% með 4 fulltrúa C listi - Viðreisn: 16% með 1 fulltrúa D-listi - Sjálfstæðisflokkurinn: 25,6% með 2 fulltrúa M-listi - Miðflokkurinn: 4,5% með 0 fulltrúa S-listi – Samfylkingin: 19,6% með 2 fulltrúa