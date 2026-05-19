Fram­sókn og ó­háðir og Við­reisn í meiri­hluta­viðræðum

Lovísa Arnardóttir skrifar
Framsóknarflokkurinn

Framsókn og óháðir hafa tekið upp meirihlutaviðræður við Viðreisn í Ísafjarðarbæ. Framsókn fjölgaði fulltrúum sínum úr tveimur í fjóra í kosningunum um helgina. Viðreisn fékk einn fulltrúa.

Í tilkynningu frá Framsóknarflokknum og óháðum á Ísafirði segir að Kristján Þór Kristjánsson og Gylfi Ólafsson oddvitar framboðanna búist við því að viðræður standi fram yfir helgi.

Í sveitarstjórnarkosningunum 2022 náði Í-listinn hreinum meirihluta, en einn bæjarfulltrúi hans, Þorbjörn H. Jóhannesson, sagði skilið við meirihlutann árið 2025. Í-listinn var sameiginlegt framboð Samfylkingar, Vinstri grænna, Viðreisnar og óháðra. Í-listinn bauð ekki fram í ár en oddviti framboðsins, Gylfi Ólafsson, bauð í stað þess fram fyrir Viðreisn.

Níu fulltrúar eru í bæjarstjórn.

Atkvæðin dreifðust þannig:

  • B-listi - Framsóknarflokkurinn og óháðir: 34,3% með 4 fulltrúa
  • C listi - Viðreisn: 16% með 1 fulltrúa
  • D-listi - Sjálfstæðisflokkurinn: 25,6% með 2 fulltrúa
  • M-listi - Miðflokkurinn: 4,5% með 0 fulltrúa
  • S-listi – Samfylkingin: 19,6% með 2 fulltrúa
