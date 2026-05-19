Maður sem á að hafa elt unga stúlku að skólalóð í Hafnarfirði, mögulega vopnaður hníf, er enn ófundinn. Atvikið er í skoðun.
Fyrr í dag staðfesti Skúli Jónsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn, að lögreglunni hefði borist ábendingu um mann sem elti stúlku að skólalóð vopnaður hníf.
Í nýrri tilkynningu frá lögreglu segir að maðurinn hafi mögulega verið vopnaður hnífi og hefur lögreglan auk sérsveitar Ríkislögreglustjóra leitað hans. Sú leit hefur ekki borið árangur.
Atvikið sé enn í skoðun en ekki er hægt að veita nánari upplýsingar.