Skúli Tómas fer fram á frá­vísun morð­á­kæru

Árni Sæberg skrifar
Skúli Tómas starfaði um tíma á Landspítalanum í Fossvogi en vinnuframlag hans var afþakkað eftir að hann var ákærður.
Skúli Tómas starfaði um tíma á Landspítalanum í Fossvogi en vinnuframlag hans var afþakkað eftir að hann var ákærður.

Skúli Tómas Gunnlaugsson hjartalæknir fer fram á að ákæru á hendur honum, fyrir að hafa svipt Dönu Jóhannsdóttur lífi, verði vísað frá dómi.

Þetta kom fram við þingfestingu ákæru á hendur Skúla Tómasi, sem fram fór klukkan 14. Hann var ekki viðstaddur þingfestinguna. Þar sem hann krefst frávísunar málsins þurfti hann ekki að mæta fyrir dóm til þess að gefa upp afstöðu sína til sakarefnis.

í ákæru á hendur Skúla Tómasi segir að hann sé ákærður fyrir manndráp og brot gegn lögum um heilbrigðisstarfsmenn, en til vara fyrir manndráp af gáleysi og brot gegn lögum um heilbrigðisstarfsmenn, með því að hafa svipt Dönu Jóhannsdóttur lífi.

Hún hafi verið lögð inn á D-deild Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja, fimmtudaginn 1. ágúst 2019, þar sem Skúli Tómas var yfirlæknir og bar ábyrgð á læknisfræðilegri meðferð Dönu, en hann hafi sett Dönu á lífslokameðferð sama dag þrátt fyrir að hún hafi ekki verið með lífsógnandi sjúkdóm og tekið ákvörðun um og séð til að Dönu yrðu gefin slævandi lyf, það er morfín og morfínskyld lyf, Leponex (clozapine) og Dormicum (midazolam).

„Leiddi þessi þunga lyfjameðferð til þess að Dana lést af völdum meðferðarinnar á sjúkrahúsinu laugardaginn 19. október 2019.“

Þá segir í ákærunni að fyrir hönd fimm uppkominna barna Dönu sé gerð miskabótakrafa á hendur Skúla Tómasi upp á fimm milljónir króna til handa hverju þeirra.

Eva Hauksdóttir lögmaður er eitt barna hinnar látnu.

Þá krefjast þau samanlagt tæplega 900 þúsund króna í skaðabætur vegna útfararkostnaðar.

