Bruni í Bjarma­landi: „Þetta gekk eins og í lyga­sögu“

Árni Sæberg skrifar
Slökkviliðsmenn að störfum á vettvangi. Bjössi Sigmars

Eldur kviknaði í litlum skúr við einbýlishúsi í Bjarmalandi í Fossvogi í Reykjavík laust fyrir klukkan 11:30. Eldurinn hefur þegar verið slökktur en slökkvilið er að störfum við að tryggja að hann hafi ekki læst sér í þak hússins.

Þetta segir Stefán Kristinsson, varðstjóri hjá Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins, í samtali við Vísi. Tveir dælubílar hafi verið sendir á vettvang eftir að útkall barst klukkan 11:30. Þegar Vísir ræddi við hann um tíu mínútum síðar hafði eldurinn þegar verið slökktur.

„Þetta gekk eins og í lygasögu,“ segir Stefán en bætir við að slökkvilið sé enn að störfum við að ganga úr skugga um að enga glæður logi enn.

