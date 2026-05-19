Innlent

Til­kynnt um mann með hníf við skóla í Hafnar­firði

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Frá Hafnarfirði.
Frá Hafnarfirði. Vísir/Vilhelm

Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning nú síðdegis um hnífamann í Hafnarfirði. Þetta staðfestir Skúli Jónsson aðstoðaryfirlögregluþjónn.

Skúli segir ekki unnt að veita frekari upplýsingar að svo stöddu, lögreglumenn á vettvangi eigi enn eftir að skrá málið. 

Í umfjöllun DV segir að miðlinum hafi borist ábending um að maður hafi ógnað nemendum í Lækjarskóla í Hafnarfirði með hníf. Engan hafi sakað.

Þá hefur miðillinn eftir Skúla að stúlka hafi lýst því að maður hafi elt hana með hníf. Lögregla hafi ekki haft uppi á manninum enn.

Lögreglumál Hafnarfjörður

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið