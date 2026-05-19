Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning nú síðdegis um hnífamann í Hafnarfirði. Þetta staðfestir Skúli Jónsson aðstoðaryfirlögregluþjónn.
Skúli segir ekki unnt að veita frekari upplýsingar að svo stöddu, lögreglumenn á vettvangi eigi enn eftir að skrá málið.
Í umfjöllun DV segir að miðlinum hafi borist ábending um að maður hafi ógnað nemendum í Lækjarskóla í Hafnarfirði með hníf. Engan hafi sakað.
Þá hefur miðillinn eftir Skúla að stúlka hafi lýst því að maður hafi elt hana með hníf. Lögregla hafi ekki haft uppi á manninum enn.