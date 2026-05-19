Oddvitar stjórnmálaflokka í sveitarfélögum um land allt ræða nú saman um myndun meirihluta. Við förum yfir nýjar og áhugaverðar vendingar í kvöldfréttum.
Sjónarvottur gagnrýnir aðgerðir lögreglu í gær þegar rafvarnarvopni var beitt á mann sem hafði hellt yfir sig bensíni. Hann hlaut brunasár og á vettvangi í dag mátti finna sviðna pílu úr vopninu. Fjallað verður um málið í kvöldfréttum.
Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands tilkynnir í fyrramálið um stýrivaxtaákvörðun og segir fjármálaráðherra að vaxtahækkun kæmi ekki á óvart. Við heyrum í honum og rýnum í horfurnar fram undan í beinni með aðalhagfræðingi Landsbankans.
Þá förum við til Grænlands með Kristjáni Má Unnarssyni sem segir frá því að sérstakur erindreki Bandaríkjaforseta hafi hlotið kaldar móttökur í heimsókn sinni til landsins. Við verðum einnig í beinni frá sigurhátíð Grindvíkinga eftir Íslandsmeistaratitil í körfubolta auk þess sem við fræðumst um örlög Boeing 757-þotunnar sem Icelandair mun bráðlega leggja.
Í Sportinu förum við betur yfir sigurvímu Grindvíkinga en fráfarandi formaður körfuknattleiksdeildarinnar segir eldsumbrot, rýmingu og mögulega niðurlagningu körfuboltans í bænum aðdraganda alsælunnar sem þar er nú ríkjandi.
Í Íslandi í dag hittum við fólkið á bak við þáttaröðina tuttugu og eitthvað og kryfjum það sem einkennir þrítugsaldurinn til mergjar.
