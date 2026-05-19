Eftir­lit með smíði Þjórsárbrúar boðið út í ó­vissu um kæru­mál

Kristján Már Unnarsson skrifar
Nýja brúin á að koma á móts við þorpið Árnes og tengja saman uppsveitir Árnes- og Rangárvallasýslu.  Teikning/Vegagerðin

Vegagerðin hefur boðið út eftirlit og ráðgjöf með smíði nýrrar Þjórsárbrúar og gerð Búðafossvegar. Samningur um eftirlitið sem og fyrirhugað verkútboð eru þó háð því að búið verði að útkljá kærumál, sem árum saman hafa tafið bæði Hvammsvirkjun og Þjórsárbrúna.

Útboðsauglýsingin birtist á vef Vegagerðarinnar í gær. Hún er um eftirlit og ráðgjöf með útboðsverki sem nefnist „Búðafossvegur (23), Þjórsárdalsvegur – Landvegur“.

„Já, við erum búin að bjóða út eftirlitið en í þeim útboðsgögnum er skilyrði um að hefjist framkvæmdir ekki innan sex mánaða frá undirritun samnings þá falli samningurinn um eftirlitið sjálfkrafa niður,“ segir Einar M. Magnússon, verkefnastjóri á framkvæmdadeild Vegagerðarinnar.

-Hvenær er þá ætlunin að auglýsa verkútboðið?

„Við erum komin með framkvæmdaleyfi frá báðum sveitarfélögum en það var tekin ákvörðun um að bíða með útboð á meðan kærufrestur vegna framkvæmdaleyfanna er að líða,“ segir Einar en kærufrestur rennur út um næstu mánaðamót.

Nýja Þjórsárbrúin kemur skammt ofan við eyjuna Árnes, sem sést ofarlega fyrir miðri mynd. Efst í kvíslinni hægra megin er Búðafoss.Vegagerðin

„Vegagerðin er svo sem alveg tilbúin í þetta en staðan verður endurmetin um mánaðamótin,“ segir Einar. Þá verður ljóst hvort kærur hafa borist og aðilar geta metið hvort þeim fylgi miklar tafir eða stöðvun.

Haraldur Þór Jónsson, oddviti Skeiða- og Gnúpverjahrepps, segir kærumál samtakanna Náttúrugriða vegna matsskyldu vegagerðarinnar einnig óútkljáða hjá Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála. Segir hann að Vegagerðin gæti boðið heildarverkið út strax eftir mánaðamót, ef ekki verði þá enn óleyst kærumál.

Vegagerðin hafði vonast til að geta boðið út framkvæmdir við Þjórsárbrúna og Búðafossveginn snemma árs 2025, en þá var verkinu lýst með myndbandi í þessari frétt:

Sunnlendingar vonuðust raunar til þess að smíði brúarinnar hæfist árið 2009, eins og rifja má upp í þessari sautján ára gömlu frétt:

Umhverfis- og orkustofnun hefur endurútgefið virkjunarleyfi vegna Hvammsvirkjunar. Fyrra leyfi var fellt úr gildi með dómi Hæstaréttar í júlí. Formaður Náttúrugriða segir nokkuð öruggt að náttúruverndarsamtök og landeigendur reyni að fá leyfinu hnekkt. 

Ný Þjórsárbrú bíður í sömu óvissu og Hvammsvirkjun

Útboð á smíði nýrrar Þjórsárbrúar á móts við þorpið Árnes ásamt gerð Búðafossvegar er í óvissu eftir að Héraðsdómur Reykjavíkur ógilti virkjunarleyfi Hvammsvirkjunar í síðasta mánuði. Vegagerðin hafði gefið út að verkið yrði boðið út fljótlega á þessu ári.

Verksamningur um framhald framkvæmda við Hvammsvirkjun var undirritaður í dag milli Landsvirkjunar og tveggja sunnlenskra verktaka. Kærumál eru þó enn í gangi en Landsvirkjunarmenn vonast samt til að geta boðið út stærstu verkþættina í sumar.

