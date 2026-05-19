Innlent

Um­deild hand­taka í Reykja­nes­bæ og á­lit ráð­herra á úr­slitum kosninganna

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Í hádegisfréttum fjöllum við um handtöku sem framkvæmd var í Reykjanesbæ í gær þar sem lögreglumenn beittu rafbyssu á mann sem hafði hellt yfir sig bensíni.

Við ræðum við lögreglustjórann í Reykjanesbæ um málið og heyrum einnig í framkvæmdastjóra Geðhjálpar sem segir að félagið hafi án árangurs óskað eftir því að fá að fræða lögreglumenn um hvernig best sé að mæta fólki í andlegu ójafnvægi.

Einnig heyrum við í ráðherrum ríkisstjórnarinnar sem sátu ríkistjórnarfund í morgun, þann fyrsta eftir sveitarstjórnarkosningarnar og innum þá álits á úrslitum þeirra. 

Að síðustu verður rætt við upplýsingafulltrúa Vegagerðarinnar. Vegalokun í gær var harðlega gagnrýnd af mörgum og í dag eru framkvæmdir á svipuðum slóðum sem eiga þó ekki að valda eins miklum töfum og í gær. 

Í sportinu fjöllum við svo um íslandsmeistaratitilinn sem Grindavík tryggði sér í gær á Sauðárkróki.

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 19. maí 2026
Hádegisfréttir Bylgjunnar

