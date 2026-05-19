Flestir strikuðu yfir nafn Ásdís Kristjánsdóttur, oddvita Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi, af frambjóðendum í bænum.
Alls var strikað 52 sinnum yfir nafn Ásdísar í nýafstöðnum sveitarstjórnarkosningum þar sem Sjálfstæðisflokkurinn hlaut hreinan meirihluta í Kópavogi.
Þar á eftir var strikað þrjátíu sinnum yfir nafn Jónasar Más Torfasonar, oddvita Samfylkingarinnar, og níu sinnum yfir nafn Einars Jóhannesar Guðnasonar, oddvita Miðflokksins.
Ef litið er til flokkanna var oftast strokað yfir frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins. Auk Ásdísar voru útstrikanir Hjördísar Ýr Johnson tólf, Andra Steins Hilmarssonar tíu, Elísabetar Berglindar Sveinsdóttur ellefu, Guðmundar Jóhanns Jónssonar fimm og Hildar Einarsdóttur sex.
Eydís Inga Valsdóttir, í öðru sæti frambjóðenda Samfylkingarinnar, fékk tvær útstrikarnir. María Ellen Steingrímsdóttir, oddviti Viðreisnar, var strikuð út átta sinnum og Orri Vignir Hlöðversson, oddviti Framsóknar, fjórum sinnum samkvæmt heimasíðu Kópavogsbæjar.