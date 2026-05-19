Það stefnir í góðan sumardag á Suðvesturhorninu morgun en veðurfræðingur Veðurstofu Íslands spáir allt að sautján gráðu hita og sól.
„Eins og staðan er núna er útlit fyrir heiðan himinn, hægan vind og hita allt að sextán, sautján stig. Þetta gæti orðið ansi fínt á morgun,“ segir Hera Guðlaugsdóttir, veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands.
„Það verður víða á fleiri stöðum en bara á höfuðborgarsvæðinu en það stefnir í ansi góðan sumardag á morgun.“
Góða veðrið virðist vara eitthvað fram að helgi. Veðrið hefur verið heldur svalara á Norðausturlandi en Hera segir að útlit sé fyrir að sá landshluti fái sinn skammt af sólinni um helgina.
„Sunnanlands eru hitatölur fjórtan til fimmtán, það munar svo sem ekkert rosalega miklu á höfuðborgarsvæðinu, á þessum hæstu hitatölum á suðvesturhorninu og annars staðar á Faxaflóa,“ segir hún.