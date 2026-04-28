Diljá fljót að leggja upp fyrir mikinn Íslandsvin

Landsliðskonan Diljá Ýr Zomers lagði upp mark strax á annarri mínútu þegar Noregsmeistarar Brann unnu 2-0 sigur á heimavelli gegn nýliðum Haugesund í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag.
Eftir að hafa komið inná sem varamaður í síðasta leik var Diljá fljót að setja mark sitt á leikinn í kvöld þegar hún lagði upp mark fyrir Brennu Lovera, fyrrverandi framherja ÍBV og Selfoss.
Staðan var svo enn 1-0 þegar Diljá var skipt af velli á 67. mínútu en skömmu síðar kom seinna mark Brann, sem finnska landsliðskonan Emma Peukhurinen skoraði.
Brann hefur þar með aukið forskot sitt á topp deildarinnar og er með 13 stig af 15 mögulegum eftir fimm leiki. Nýliðarnir í Haugesund hafa farið vel af stað og eru í 5. sæti með sjö stig.