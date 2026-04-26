Elías Rafn hélt hreinu í toppslagnum

Íslenski landsliðsmarkvörðurinn í fótbolta, Elías Rafn Ólafsson, hélt marki sínu hreinu þegar að hans lið, Midtjylland, gerði markalaust jafntefli við AGF í toppslag dönsku úrvalsdeildarinnar. Aðeins markatala skilur liðin að.
Elías Rafn var á sínum stað í byrjunarliði Midtjylland í kvöld og var á meðal bestu leikmanna liðsins í þessum toppslag sem hefði geta komi öðru hvoru liðinu í bílstjórasætið í baráttunni um danska meistaratitilinn.
Markalaust jafntefli gerir það hins vegar að verkum að liðin eru áfram jöfn að stigum þegar að þrjár umferðir eru eftir af deildinni. Midtjylland er í toppsæti deildarinnar á töluvert betri markatölu.
Langt er í næstu lið fyrir neðan Midtjylland og AGF og má gera ráð fyrir því að barátta þessara tveggja liða teygi sig alveg fram í lokaumferð deildarinnar.