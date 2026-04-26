Olivia Smith tryggði Arsenal dramatískan sigur

Arsenal er 2-1 yfir í einvígi sínu gegn OL Lyonnes eftir fyrri leik liðanna í undanúrslitum Meistaradeildar kvenna í fótbolta í dag. Olivia Smith skoraði sigurmark leiksins þegar að langt var liðið á seinni hálfleikinn.
Það voru gestirnir í liði OL Lyonnes frá Frakklandi sem komust yfir í leiknum með marki frá Julie Brand á átjándu mínútu og átti það eftir að reynast eina mark fyrri hálfleiksins.
Leikurinn var spilaður á heimavelli Arsenal, Emirates leikvanginum og með góðan stuðning á bak við sig tókst Arsenal að ná inn jöfnunarmarki á 58.mínútu. Hrikaleg mistök Christiane Endler, markvarðar OL, urðu til þess að aukaspyrna Mariona Caldentey endaði í netinu og staðan því orðin jöfn 1-1.
Þegar komið var fram á 83.mínútu leiksins skoraði Olivia Smith svo það sem átti eftir að reynast sigurmark leiksins er skot hennar frá miðjum vítateignum söng í hægra horni marknetsins.
Lokatölur 2-1 sigur Arsenal sem heldur því með eins marks forystu inn í seinni leik liðanna í Frakklandi. Samanlögð úrslit úr þessum tveimur leikjum liðanna ráða því hvort liðið fer áfram í úrslitaleik Meistaradeildarinnar.
Í hinu einvígi keppninnar stendur einvígi Bayern Munchen og Barcelona 1-1 eftir fyrri leik liðanna í Bæjaralandi í gær. Glódís Perla Viggósdóttir er fyrirliði Bayern.