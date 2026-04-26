Orri skoraði en bikarmeistararnir köstuðu frá sér sigrinum

Ekki vantaði dramatíkina þegar Real Sociedad sótti Rayo Vallecano heim í spænsku úrvalsdeildinni í dag. Orri Steinn Óskarsson skoraði í 3-3 jafntefli liðanna.
Orri var í byrjunarliði nýkrýndra bikarmeistara Real Sociedad sem komust yfir á 22. mínútu með marki fyrirliðans Mikels Oyarzabal. Sergio Camello jafnaði fyrir Rayo Vallecano átta mínútum síðar og staðan var 1-1 í hálfleik.
Á 63. mínútu lagði Sergio Gómez boltann á Orra inni á vítateig Rayo Vallecano. Landsliðsfyrirliðinn var yfirvegaður, lagði boltann fyrir sig og setti hann svo í vinstra hornið, framhjá Dani Cárdenas í marki heimamanna. Orri var tekinn af velli fjórum mínútum eftir að hann skoraði.
Á 76. mínútu skoraði Oyarzabal annað mark sitt og þriðja mark Real Sociedad af vítapunktinum og staða gestanna orðin ansi vænleg.
Rayo Vallecano lagði ekki árar í bát og þegar sex mínútur voru til leiksloka minnkaði Florian Lejeune muninn í 3-2.
Ellefu mínútum var bætt við venjulegan leiktíma. Þegar níu mínútur voru liðnar af uppbótartímanum jafnaði Alemao fyrir Rayo Vallecano með skallamarki, 3-3. Skömmu seinna fékk Isi Palazón, leikmaður heimaliðsins, rautt spjald.
Mörkin urðu hins vegar ekki fleiri og liðin sættust á skiptan hlut. Real Sociedad er í 8. sæti spænsku úrvalsdeildarinnar með 43 stig. Rayo Vallecano er í 11. sætinu með 39 stig.
Orri hefur skorað sex mörk í spænsku úrvalsdeildinni á tímabilinu þrátt fyrir að hafa aðeins fimm sinnum verið í byrjunarliði Real Sociedad.