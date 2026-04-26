Albert áberandi í sóknarleik Fiorentina en mörkin komu ekki Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 26. apríl 2026 12:58 Paolo Vanoli, knattspyrnustjóri Fiorentina, hughreystir Albert Guðmundsson eftir leikinn gegn Sassuolo. getty/Gabriele Maltinti Fiorentina gerði markalaust jafntefli við Sassuolo í ítölsku úrvalsdeildinni í dag. Albert Guðmundsson og félagar eru nú níu stigum frá fallsæti þegar fjórum umferðum er ólokið. Albert var á sínum stað í byrjunarliði Fiorentina og lét til sín taka í dag. Hann átti fimm skot í leiknum, þar af tvö á markið, og skapaði fimm færi fyrir samherja sína. Leikmenn Fiorentina reimuðu þó ekki á sig markaskóna fyrir viðureign dagsins. Þeir áttu 22 skot í leiknum en Stefano Turati var vel á verði í marki Sassuolo sem hélt hreinu í fyrsta sinn í átta leikjum. Fiorentina hefur verið á góðri siglingu að undanförnu, ekki tapað í sjö deildarleikjum í röð og haldið hreinu í fjórum þeirra. Fiorentina er í 15. sæti deildarinnar með 37 stig, níu stigum frá fallsæti. Liðið á fjóra deildarleiki eftir á tímabilinu. Albert hefur komið við sögu í 29 deildarleikjum á tímabilinu, skorað fimm mörk og lagt upp fjögur.