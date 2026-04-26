Fótbolti

Albert á­berandi í sóknar­leik Fiorentina en mörkin komu ekki

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Paolo Vanoli, knattspyrnustjóri Fiorentina, hughreystir Albert Guðmundsson eftir leikinn gegn Sassuolo.
Paolo Vanoli, knattspyrnustjóri Fiorentina, hughreystir Albert Guðmundsson eftir leikinn gegn Sassuolo. getty/Gabriele Maltinti

Fiorentina gerði markalaust jafntefli við Sassuolo í ítölsku úrvalsdeildinni í dag. Albert Guðmundsson og félagar eru nú níu stigum frá fallsæti þegar fjórum umferðum er ólokið.

Albert var á sínum stað í byrjunarliði Fiorentina og lét til sín taka í dag. Hann átti fimm skot í leiknum, þar af tvö á markið, og skapaði fimm færi fyrir samherja sína.

Leikmenn Fiorentina reimuðu þó ekki á sig markaskóna fyrir viðureign dagsins. Þeir áttu 22 skot í leiknum en Stefano Turati var vel á verði í marki Sassuolo sem hélt hreinu í fyrsta sinn í átta leikjum.

Fiorentina hefur verið á góðri siglingu að undanförnu, ekki tapað í sjö deildarleikjum í röð og haldið hreinu í fjórum þeirra.

Fiorentina er í 15. sæti deildarinnar með 37 stig, níu stigum frá fallsæti. Liðið á fjóra deildarleiki eftir á tímabilinu.

Albert hefur komið við sögu í 29 deildarleikjum á tímabilinu, skorað fimm mörk og lagt upp fjögur.

Ítalski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið