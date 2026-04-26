„Allt sorp á skilið vistun á viðeigandi stofnun og hana nú" Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 26. apríl 2026 13:43 Glæsilegur hópur stillti sér upp við setningu plokkdagsins. Vísir/Viktor Freyr Stóri plokkdagurinn er haldinn um allt land í dag í níunda skiptið. Skipuleggjandi hvetur landsmenn um allt land til að drífa sig út að týna rusl og senda það þangað sem það á heima. Stóri Plokkdagurinn er fyrir löngu orðinn fastur liður í vorinu en hann hefur verið haldinn árlega síðan 2018. Rótarýhreyfingin á Íslandi stendur að skipulagningu en opnunarviðburður hófst í morgun við Krónuna á Akrabraut í Garðabæ. Þar setti Björn Skúlason forsetamaki daginn formlega og hóf opnunarplokkið. Einar Bárðason skipuleggjandi segir daginn byrja vel. „Honum hefur heldur betur vaxið fiskur um hrygg undanfarin ár. Við settum daginn núna hérna við Krónuna á Akrabraut og við erum að plokka hérna Arnarnesveginn á milli Kópavogs og Garðabæjar. Jón Karl Ólafsson setti daginn hann ásamt Birni Skúlasyni, forsetamaka, fyrir hönd Rótarýumdæmisins," segir Einar. „Ég held að hér séu svona 40-50 manns að plokka. Og það sem að hefur gerst alla vega þessa helgi, sérstaklega ánægjulega til þess er að það voru fullt af einhvers konar upphitunarviðburðum í gær og ég held ég hafi aldrei séð eins mikið magn af skipulögðum viðburðum og fyrir þennan plokkdag. Rótarýhreyfingin út um allt land er að skipuleggja í ofanálag fullt af viðburðum. Þannig að þetta er alveg frábær dagur." Einar segir ekki of seint fyrir fólk að taka þátt og segir hvern sem er geta farið út að plokka rusl. Það sé auk þess frábær heilsubót. Plokkdagurinn hafi fyrir löngu fest sig í sessi og fari hvergi en hægt er að nálgast allar upplýsingar um viðburði á heimasíðu verkefnisins. „Stóri plokkdagurinn er í raun og veru ekki bara risavaxið hreinsunarátak í upphafi sumars heldur er þetta líka bara áminning og vitundarvakning um það að við eigum að ganga betur um. Við þurfum að ganga betur um, við þurfum að gæta betur að því sorpi sem búið er að koma fyrir í tunnum og tönkum hér og þar, að það fari ekki aftur út í umferðina. Og eins og ég hef sagt í þessi átta ár sem við erum búin að vera að vasast í þessu: Allt sorp á skilið vistun á viðeigandi stofnun og hana nú." Jón Karl Ólafsson setti daginn hann ásamt Birni Skúlasyni.Vísir/Viktor Freyr Skvísurnar í Ungfrú Ísland létu sjá sig og Sigga Ózk nýkrýnd Ungfrú Ísland að sjálfsögðu þar á meðal.Vísir/Viktor Freyr Bjössi var ekki lengi að hefjast handa.Vísir/Viktor Freyr Einar Bárða hélt mannskapnum við efnið og var í stuði.Vísir/Viktor Freyr Plokkað. Vísir/Viktor Freyr Og plokkað.Vísir/Viktor Freyr