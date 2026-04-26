Plokkað af krafti með forsetamaka

Stóri plokkdagurinn verður haldinn um allt land í dag. Dagurinn er orðinn fastur liður í vorinu og hefur verið haldinn árlega frá 2018, þegar verkefnið hófst sem samstillt átak til að hvetja almenning, félagasamtök, fyrirtæki og sveitarfélög til að taka höndum saman og hreinsa nærumhverfið.
„Markmið stóra plokkdagsins er einfalt en mikilvægt: að fegra umhverfið, draga úr rusli í náttúrunni og vekja athygli á því að litlar aðgerðir margra geta skilað miklum árangri. Dagurinn er jafnframt samfélagsverkefni sem sameinar fólk á öllum aldri í jákvæðu og aðgengilegu umhverfisátaki,“ segir í fréttatilkynningu.
Það er Rótarýhreyfingin á Íslandi stendur að skipulagningu stóra plokkdagsins með stuðningi frá Landsvirkjun og Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu.
Aðstandendur hvetja landsmenn alla til að taka þátt, hvort sem það er með því að mæta á skipulagða viðburði í sínu hverfi, standa fyrir eigin plokki eða taka stuttan göngutúr með poka og hanska og láta verkin tala. Sveitarfélög, félagasamtök, vinnustaðir, fjölskyldur og vinahópar geti öll lagt sitt af mörkum og gert daginn að sínum.
Opnunarviðburður stóra plokkdagsins 2026 fer fram klukkan hálf ellefu á Arnarnesvegi milli Garðabæjar og Kópavogs, mæting er við Krónuna á Akrabraut. Þar mun Björn Skúlason forsetamaki setja daginn formlega og hefja opnunarplokkið.
„Undanfarin ár hefur stóri plokkdagurinn vaxið jafnt og þétt og orðið að landsátaki þar sem fólk um allt land kemur saman til að bæta sitt nánasta umhverfi. Verkefnið byggir á samvinnu, frumkvæði og ábyrgð og er öllum opið. Aðstandendur leggja áherslu á að dagurinn sé ekki aðeins hreinsunardagur heldur einnig hvatning til aukinnar umhverfisvitundar og betri umgengni allt árið um kring,“ segir í tilkynningu.