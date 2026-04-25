Fótbolti

Vinni gegn Jóni Degi að vera með vega­bréf frá Ís­landi

Aron Guðmundsson skrifar
Freyr Alexandersson, þjálfari Brann og leikmaður liðsins, Jón Dagur Þorsteinsson Vísir/Samsett

Freyr Alexandersson, þjálfari Brann, er fullviss um að lið sitt endi á meðal efstu liða í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta að tímabili loknu. Hann kom leikmanni sínum Jóni Degi Þorsteinssyni enn og aftur til varna, segir það ekki vinna með honum að vera með vegabréf frá Íslandi. 

Brann gerði 1-1 jafntefli gegn Rosenborg á útivelli dag þar sem að Jón Dagur, sem hefur verið harðlega gagnrýndur fyrir frammistöðu sína með liðinu af fjölmiðlum ytra, skoraði eina mark Brann beint úr aukaspyrnu. Glæsilegt var það. 

Brann hefur gengið erfiðlega að sækja stig úr fyrstu sex leikjum tímabilsins í norsku úrvalsdeildinni. Liðið er aðeins með fjögur stig af átján mögulegum og vermir þrettánda sæti sem stendur. 

Freyr hefur ekki áhyggjur á meðan að hann sér frammistöðu sinna manna taka skref í betri átt. 

„Ég rýni ekki í stöðutöfluna á þessum tímapunkti á tímabilinu. Ég mun skoða hana í nóvember þegar að tímabilinu lýkur. Ég er hundrað prósent viss um að Brann verði á meðal efstu fjögurra liða þá,“ sagði Freyr í samtali við Bergens Avisen eftir jafnteflið gegn Rosenborg í dag. 

Varðandi Jón Dag og gagnrýnina sem hann hefur fengið á sig í aðdraganda leiksins í dag sagði Freyr að væntingarnar í hans garði hafi kannski verið of miklar til að byrja með. 

„Hann er líka óheppinn að vera með vegabréf frá Íslandi. Ef þú skilar ekki frammistöðu á hæsta gæðastigi þá mun gagnrýnin koma,“ sagði Freyr. Hvort hann hafi átt við að til meira sé ætlast af erlendum leikmönnum sem koma í liðið eða bara að Jón hafi liðið fyrir það góða orðspor sem íslenskir leikmenn hjá Brann hafa skapað skal látið ósagt. 

„Svoleiðis er það bara en Jón var góður í dag.“

Norski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið