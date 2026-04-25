Umfjöllun Bein lýsing Miðstöð Liðin Stöðutafla

Fulham vann og Liverpool getur komist upp fyrir Villa

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Mark Ryans Sessegnon skildi Fulham og Aston Villa að.
Mark Ryans Sessegnon skildi Fulham og Aston Villa að. getty/Ben Whitley

Fulham lyfti sér upp í 10. sæti ensku úrvalsdeildarinnar með 1-0 sigri á Aston Villa á Craven Cottage í fyrsta leik dagsins. Ryan Sessegnon skoraði eina mark leiksins undir lok fyrri hálfleiks.

Eftir sigurinn í dag er Fulham með 48 stig, jafn mörg og Chelsea og Brentford. Liðið á eftir að spila fjóra leiki á tímabilinu.

Villa er áfram í 4. sæti deildarinnar en liðið hefði komist upp fyrir Manchester United með því að fá stig í leiknum í dag. Liverpool getur komist upp fyrir Villa með sigri á Crystal Palace í dag.

Eina mark leiksins kom á markamínútunni, þeirri 43. Timothy Castagne gaf fyrir frá hægri, Sasa Lukic átti skalla sem Emiliano Martínez varði en boltinn hrökk fyrir fætur Sessegnons sem skoraði.

Á 65. mínútu skoraði Castagne en markið var dæmt af þar sem Sander Berge braut á Martínez.

Sóknir Villa það sem eftir lifði leiks báru ekki árangur og Fulham landaði stigunum þremur.

Bein lýsing

Leikirnir

    Sjá alla

    Mest lesið


    Fleiri fréttir

    Sjá meira

    Mest lesið