Fulham vann og Liverpool getur komist upp fyrir Villa

Fulham lyfti sér upp í 10. sæti ensku úrvalsdeildarinnar með 1-0 sigri á Aston Villa á Craven Cottage í fyrsta leik dagsins. Ryan Sessegnon skoraði eina mark leiksins undir lok fyrri hálfleiks.
Eftir sigurinn í dag er Fulham með 48 stig, jafn mörg og Chelsea og Brentford. Liðið á eftir að spila fjóra leiki á tímabilinu.
Villa er áfram í 4. sæti deildarinnar en liðið hefði komist upp fyrir Manchester United með því að fá stig í leiknum í dag. Liverpool getur komist upp fyrir Villa með sigri á Crystal Palace í dag.
Eina mark leiksins kom á markamínútunni, þeirri 43. Timothy Castagne gaf fyrir frá hægri, Sasa Lukic átti skalla sem Emiliano Martínez varði en boltinn hrökk fyrir fætur Sessegnons sem skoraði.
Á 65. mínútu skoraði Castagne en markið var dæmt af þar sem Sander Berge braut á Martínez.
Sóknir Villa það sem eftir lifði leiks báru ekki árangur og Fulham landaði stigunum þremur.