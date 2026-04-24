Sinueldur kviknaði við bensínstöð N1 í Fossvogi. Starfsmenn stöðvarinnar slökktu eldinn sjálfir.
Þetta staðfestir Guðjón Ingason, varðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu, en Rúv greindi fyrst frá.
Tilkynningin barst um tuttugu mínútur í fjögur og var einn dælubíll sendur á vettvang. Starfsmenn bensínstöðvarinnar höfðu þá tekið sig til og sprautað á eldinn. Enginn eldur var eftir þegar slökkviliðið bar að garði.
Fyrr í vikunni varaði slökkvilið höfuðborgarsvæðisins við aukinni hættu á gróðureldum vegna langvarandi þurrka.
„Gróður er ekki farinn að taka við sér og er því þurr gamall gróður og mikið um sinu til staðar sem getur skapað hættu á gróðureldum,“ sagði í tilkynningu frá slökkviliðinu á Facebook.