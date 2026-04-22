Aukin hætta á gróðureldum

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Mynd af slökkvisarfi við Elliðavatn frá því í lok febrúar. Vísir/Vilhelm

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins varar við aukinni hættu á gróðureldum á höfuðborgarsvæðinu næstu daga vegna langvarandi þurrka. 

„Gróður er ekki farinn að taka við sér og er því þurr gamall gróður og mikið um sinu til staðar sem getur skapað hættu á gróðureldum,“ segir í tilkynningu frá slökkviliðinu á Facebook.

Fólk er hvatt til að sýna sérstaka aðgát við meðferð elds utandyra, forðast að vera með opinn eld og ganga úr skugga um að ekki kvikni í gróðri. Veðurstofa Íslands hefur spáð rigningu síðar um helgina sem gæti dregið úr hættunni.

Ef fólk verður vart við gróðurelda skal hringja beint í 112.

Í lok febrúar kviknaði fjöldi sinuelda á höfuðborgarsvæðinu yfir eina helgi. Þá var einnig mikil þurrkatíð en mest áberandi var sinueldurinn við Elliðavatn í Reykjavík en eldlengjan varð um kílómetra löng.

