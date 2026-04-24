Fékk sex leikja bann fyrir hómófóbíu en ekki rasisma Sindri Sverrisson skrifar 24. apríl 2026 14:03 Gianluca Prestianni hélt fyrir munninn þegar hann lét niðrandi orð falla í garð Vinicius Junior. Getty/Eric Verhoeven Argentínumaðurinn Gianluca Prestianni, sem settur var í bann fyrir seinni leik Benfica við Real Madrid í umspili í Meistaradeild Evrópu í febrúar, hefur nú verið úrskurðaður í sex leikja bann. Prestianni var strax settur í eins leiks bráðabirgðabann eftir að hann sást hylja munn sinn til að segja eitthvað ósæmilegt við Vinicius Junior, leikmann Real, í heimaleik Benfica í febrúar. Vinicius ásakaði Argentíumanninn um rasisma og sagði Prestianni hafa kallað sig „apa". Prestianni sór þær ásakanir af sér og sagði að Vinicius hefði misheyrst. Aurelien Tchouameni, liðsfélagi Viniciusar, sagði að í raun hefði verið um hómófóbísk ummæli að ræða. Eftir rannsókn hefur aganefnd UEFA nú komist að þeirri niðurstöðu að dæma Prestianni í sex leikja bann. Í niðurstöðu nefndarinnar segir að það sé vegna niðrandi, sér í lagi hómófóbískrar, framkomu leikmannsins. Þrís þessara leikja eru skilorðsbundnir til tveggja ára og Prestianni hefur þegar setið af sér einn leik í banni. Hann þarf því að minnsta kosti að sitja af sér tvo leiki í viðbót og tekur bannið til leikja í keppnum á vegum UEFA en einnig mótsleikja með landsliði.