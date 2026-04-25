DJ Dóra Júlía og Daði Freyr héldu uppi stuðinu í Hörpu í fyrrakvöld þar sem BMW svipti hulunni af splunkunýjum rafbíl, iX3. Ísland er meðal fyrstu markaða í heimi sem fengið hafa nýjan iX3 afhentan en mikil eftirvænting hefur verið eftir honum um allan heim.
Fulltrúar BMW mættu með bílinn til landsins þau Paul de Courtois, framkvæmdastjóri, Cédric Martinez, samskiptastjóri og Heike Sylvia Pfeil, viðskiptastjóri hjá BMW Group í Munchen.
Þessi bíll er sagður marka upphaf nýrra tíma hjá BMW og var til að mynda valinn bíll ársins og rafbíll ársins 2026 á World Car Awards og bíll ársins hjá Top Gear.
Hann er með 805 km drægni samkvæmt WLTP og er fyrsti bíllinn sem BMW hannar frá grunni sem rafbíl. 800V rafhlaða, sem gerir hraðhleðslu upp allt að 400 kW mögulega, frá 10 - 80% á aðeins 21 mínútu.
Í bílnum er ný kynslóð stjórn- og upplýsingakerfis frá BMW, Panoramic iDrive sem sameinar skjái og upplýsingagjöf. Niðurstaðan er betri yfirsýn fyrir ökumann og einfaldari, þægilegri akstursupplifun.
Fyrsta sending er komin til Íslands og verður bíllinn frumsýndur hjá BL á Sævarhöfðanum í dag milli klukkan 12 og 16 og reynsluakstur í boði. Öll eintök í fyrstu sendingu eru forseld en fleiri á leiðinni, svo það er enn möguleiki á að tryggja sér eintak fyrir sumarið.
