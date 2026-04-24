„Það er sótt að mér í draumum mínum hverja nótt. Það mun aldrei hætta. Það mun fylgja mér það sem eftir er ævi minnar,“ segir Ása Ellerup, fyrrverandi eiginkona Rex Heuermann, í lokaþætti þáttaraðarinnar The Gilgo Beach Killer: House of Secrets.
Þátturinn var sýndur í gær en þar greinir Ása frá því að hún búi enn í húsinu þar sem hún bjó með Heuermann og börnum þeirra tveimur. Þá segist hún hafa tekið kjallara hússins í gegn og sofa þar.
Heuermann, sem hefur játað að hafa orðið átta konum að bana, myrti sjö þeirra og sundurlimaði í umræddum kjallara.
Ása er spurð að því í þættinum hvernig hún útskýri þá ákvörðun sína að flytja í kjallarann, þar sem fórnarlömb eiginmanns hennar mættu endalokum sínum.
„Hinn hrottalegi sannleikur er sá að Rex Heuermann segist hafa sundurlimað líkin í þessu herbergi. Það er hinn hrottalegi sannleikur, okei?“ svarar Ása.
„Nú er það ég. Ég er í þessu herbergi og ég er hér af því að ég er andlega sinnuð. Ég er að reyna að segja, á minn eigin hátt, að ég harma innilega það sem fórnarlömbin gengu í gegnum.“
Fram kemur í þættinum að Heuermann hafi sett það sem skilyrði fyrir því að játa að hann fengi fyrst að eiga fund með eiginkonu sinni og dóttur, Victoriu, til að játa fyrir þeim.
Mæðgurnar reyndu að fá Heuermann til þess að svara því hvers vegna hann hefði myrt konurnar en hann sagði aðeins að „árar hans hefðu náð honum“.
Að sögn Victoriu spurði hún hann hvort hann hefði ekki áttað sig á því að konurnar hefðu verið ástvinir fólks sem saknaði þeirra. „Hann svaraði að hann hefði ekki einu sinni upplifað þær sem manneskjur,“ segir Victoria.
Heuermann verður dæmdur í lífstíðarfangelsi án möguleika á reynslulausn þann 17. júní næstkomandi.