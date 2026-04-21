„Jæja, herra Heuermann. Mér skilst að þú hyggist játa fyrir mér þessi morð?" Hólmfríður Gísladóttir skrifar 21. apríl 2026 13:36 Ása er íslensk fyrrverandi eiginkona og barnsmóðir Heuermann. AP/Eduardo Munoz Alvarez Ása Ellerup, fyrrverandi eiginkona raðmorðingjans Rex Heuermann, hefur lýst því hvernig Heuermann játaði loks fyrir henni að hafa orðið átta konum að bana. Þetta kemur fram í nýjum heimildarþætti streymisveitunnar Peacock. Peacock hefur birt brot úr þættinum The Gilgo Beach Killer: House of Secrets, þar sem Ása lýsir því að Heuermann hafi virst afar taugaóstyrkur þegar hún fór og hitti hann í fangelsinu þar sem hann dvelur nú. „Ég sagði við hann: Jæja, herra Heuermann. Mér skylst að þú hyggist játa fyrir mér þessi morð? Getur þú vinsamlegast sagt mér hversu margar af þessum konum þú myrtir?" „Átta," svaraði Heuermann. Ása sagði eiginmann sinn fyrrverandi hafa tjáð sér að hún hefði verið utan heimilis öll skiptin en áður hefur komið fram að mörg morðanna hafi verið framin á meðan hún var á ferðalögum með börn þeirra. View this post on Instagram A post shared by Peacock (@peacock) Myndskeiði sýnir lögmann Ásu, Bob Macedonio, spyrja hvort einhver fórnarlambanna hafi verið myrt á heimili þeirra í Massapequa Park á Long Island. „Hann sagði já. Þær voru myrtar niðri í herberginu hans, allar nema ein," svarar Ása. Það kemur ekki fram í klippunni hvenær Heuermann játaði glæpina fyrir Ásu. Heuermann myrti fórnarlömb sín á árunum 1993 til 2010 en lá ekki undir grun fyrr en 2022. Hann neitaði sök í fyrstu en játaði á dögunum að hafa myrt þær sjö konur sem hann var ákærður fyrir að hafa orðið að bana, og eina til viðbótar. Það vakti mikla athygli og reiði þegar greint var frá því í kjölfar handtöku Heuermann að Peacock, sem er í eigu NBCUniversal, hefði gert samkomulag við fjölskyldu hans um aðkomu þeirra að þáttum um morðin gegn greiðslu.