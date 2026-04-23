Midtjylland sótti gríðarmikilvægan 1-2 sigur gegn Sönderjyske í 28. umferð dönsku úrvalsdeildarinnar í fótbolta. Daníel Leó Grétarsson reyndist örlagavaldurinn þegar hann skoraði sjálfsmark í upphafi seinni hálfleiks.
Sigurinn er sérstaklega sætur fyrir Midtjylland því fyrr í dag gerði AGF 1-1 jafntefli við Nordsjælland. Tómas Óli Kristjánsson og félagar í AGF missa því toppsætið frá sér og til Midtjylland sem er með jafnmörg stig en betri markatölu.
Staðan var jöfn 1-1 í hálfleik hjá Sönderjyske og Midtjylland í kvöld. Edward Chilufya tók forystuna fyrir Midtjylland en Matthew Hoppe kom boltanum framhjá Elíasi Rafni Ólafssyni skömmu fyrir hálfleik og jafnaði leikinn fyrir Sönderjyske.
Daníel Leó Grétarsson varð svo fyrir því óláni að skora sjálfsmark í upphafi seinni hálfleiks.
Það reyndist sigurmarkið fyrir Midtjylland því Sönderjyske tókst ekki að jafna leikinn aftur, þrátt fyrir að hafa fengið fín færi til þess. Elías Rafn stóð sína plikt í markinu og sá til þess að sigurinn skilaði sér.
Toppliðin AGF og Midtjylland mætast í næstu umferð og eiga síðan eftir þrjá leiki til viðbótar í dönsku deildinni. Bæði lið eru með 57 stig en Midtjylland er með mun betri markatölu, +37 gegn +23.