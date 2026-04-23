Reiði yfir pítsupartíi: Auglýst á fundi án samráðs Samúel Karl Ólason skrifar 23. apríl 2026 00:08 Frá samkomunnum tveimur í dag og í kvöld. Grindvíkingar og aðrir virðast verulega reiðir yfir því að valkyrjurnar svokölluðu hafi hist heima hjá Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra, í kvöld og borðað saman pítsu. Mörgum finnst það miður þar sem Kristrún hafi verið beðin um að mæta á íbúafund í Grindavík í dag. Kristrún tilkynnti á mánudaginn að hún kæmist ekki á fundinn og spilar kvöldverðurinn ekki þar inn í. Þorgerður Katrín, utanríkisráðherra, birti mynd af þeim stöllum, sér, Kristrúnu Frostadóttir forsætisráðherra og Ingu Sæland mennta- og barnamálaráðherra, á Facebook í kvöld með skilaboðunum: „Gleðilegt sumar, kæru landsmenn! Mættar í pizzupartý til Kristrúnar. Okkar besta forsætisráðherra.“ Þar hafa fjölmargir skrifað athugasemdir og gefið í skyn að Kristrúnu sé pítsan mikilvægari en Grindvíkingar. Þorgerður birti færsluna rétt fyrir klukkan níu í kvöld. Fundurinn í Grindavík hófst klukkan hálf fimm í dag og lauk um klukkan sex. Búið var að láta forsvarsmenn fundarins vita af því í upphafi vikunnar að Kristrún gæti ekki mætt á fundinn. Í tilkynningu frá forsvarsmönnum fundarins sem send var á fjölmiðla fyrr í dag stóð þó að Kristrún hefði verið „boðið að ávarpa fundinn og greina frá afstöðu ríkisstjórnarinnar til endurreisnar Grindavíkur.“ Kristín Ólafsdóttir, aðstoðarkona Kristrúnar, segir í samtali við fréttastofu að þátttaka Kristrúnar í fundinum hafi verið auglýst án samráðs við hana. Forsætisráðherra hafi ekki komist á fundinn í dag vegna persónulegra skuldbindinga á fundartímanum. „Kvöldverður með formönnum ríkisstjórnarflokkanna tengist á engan hátt fjarveru ráðherra á fundinum, enda átti hann sér stað talsvert eftir að íbúafundinum lauk.“ Þá segir hún að skipuleggjendur fundarins hafi verið látnir vita af því strax á mánudag að Kristrún kæmist því miður ekki en fundarboðið barst á föstudaginn. Í svari ráðherra til skipuleggjanda bauðst hún til að funda með bæjarstjórn Grindavíkur seinna í vikunni. Þá mun hún einnig funda með íbúasamtökunum Járngerði í næstu viku. Fréttastofa ræddi við nokkra gesti fundarins að honum loknum. Þá var kvartað yfir því að forsætisráðherra hefði ekki mætt. Einn sem rætt var við sagði að sífellt væri verið að snúa bakinu við Grindvíkingum. Ásthildur Lóa Þórsdóttir, þingmaður Flokks fólksins, segir í svari við eina færslu á Facebook, eins og bent var á í grein DV, að pítsupartíið svokallaða hafi átt að hefjast klukkan átta í kvöld. Það hafi ekki spilað inn í það að Kristrún hafi ekki getað sótt fundinn. Björn Ingi Hrafnsson, aðstoðarmaður Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar, formanns Miðflokksins, er einn þeirra sem hefur gagnrýnt pítsupartíið og gefið til kynna að það hafi verið ástæðan fyrir því að Kristrún hafi ekki mætt á fundinn í dag. Í fréttum af fjölmennum íbúafundi í Grindavík kom fram að til hafi staðið að Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra myndi kynna afstöðu ríkisstjórnarinnar til endurreisnar Grindavíkur á fundinum en hún afboðaði komu sína sökum anna. Annirnar voru pizzaparty með Toggu og Ingu. pic.twitter.com/N4nkK6AmeS— Björn Ingi Hrafnsson (@bjorningihr) April 22, 2026 Grindvíkingar hafa einnig gagnrýnt pítsupartíið. Grindavík Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Tengdar fréttir Krefjast þess að stjórnvöld standi ekki í vegi endurreisnar Grindvíkingar segja að þeim sé treystandi til að taka ákvarðanir um eigið líf. Þeir þakka landsmönnum og stjórnvöldum fyrir stuðninginn en krefjast þess að stjórnvöld standi ekki í vegi eðlilegrar endurreisnar bæjarins. 22. apríl 2026 18:44