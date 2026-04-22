Glódís Perla þýskur meistari fjórða árið í röð

Aron Guðmundsson skrifar
Glódís Perla fagnar hér marki sínu gegn Manchester United í Meistaradeild Evrópu á dögunum.
Glódís Perla fagnar hér marki sínu gegn Manchester United í Meistaradeild Evrópu á dögunum. Vísir/Getty

Glódís Perla Viggós­dóttir, fyrir­liði Bayern Munchen, varð í dag þýskur meistari fjórða árið í röð með sínu liði.

Þetta varð ljóst eftir leik liðsins gegn Union Berlin á úti­velli í dag sem lauk með 2-3 sigri Bayern Munchen.

Enn eru fjórar um­ferðir eftir af þýsku úr­vals­deildinni en sigur Bayern í dag sér til þess að ekkert annað lið á töl­fræði­legan mögu­leika á því að hrifsa toppsæti deildarinnar af Glódísi og hennar liðs­félögum.

Frábær árangur hjá ís­lenska lands­liðs­fyrir­liðanum sem er leið­toginn í liði Bayern Munchen, einu besta félagsliði í heimi.

Um fjórða Þýska­land­smeistara­titil Glódísar Perlu er að ræða, þann fjórða í röð hjá Bayern og á liðið mögu­leika á því að eiga enn betra tíma­bil og vinna þrennuna.

Bayern er komið í undanúr­slit Meistara­deildar Evrópu þar sem að fram­undan er ein­vígi gegn Barcelona og þá mætir liðið Wolfs­burg í úr­slita­leik þýska bikarsins þann 14.maí næst­komandi.

Glódís að eiga viðburðaríka daga en á laugar­daginn síðastliðinn varð hún leikja­hæsta lands­liðs­kona Ís­lands í fót­bolta frá upp­hafi er hún sló met Söru Bjarkar Gunnars­dóttur með því að spila sinn 146. A-lands­leik þegar að Ís­land tók á móti Evrópu­meisturum Eng­lands í Þjóða­deild UEFA.

Auk þess að hafa unnið Þýska­land­smeistara­titilinn fjórum sinnum hefur Glódís einnig orðið bikar­meistari einu sinni með Bayern Munchen og unnið þýska ofur­bikarinn í tví­gang. Þá eru ekki upp­taldir titlarnir sem hún vann sem leik­maður hér heima í efstu deild sem og með Ros­engard í Svíþjóð.

Yfir­burðir Bayern Munchen í þýsku deildinni verið miklir á yfir­standandi tíma­bili. Af þeim 22 leikjum sem liðið hefur spilað hafa tuttugu og einn unnist og einu sinni þurft að sætta sig við jafn­tefli. Mögu­leikinn á því að fara tap­lausar í gegnum tíma­bilið því enn mögu­leiki fyrir leik­menn Bayern Munchen.

