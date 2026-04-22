Glódís Perla þýskur meistari fjórða árið í röð

Glódís Perla Viggósdóttir, fyrirliði Bayern Munchen, varð í dag þýskur meistari fjórða árið í röð með sínu liði.
Þetta varð ljóst eftir leik liðsins gegn Union Berlin á útivelli í dag sem lauk með 2-3 sigri Bayern Munchen.
Enn eru fjórar umferðir eftir af þýsku úrvalsdeildinni en sigur Bayern í dag sér til þess að ekkert annað lið á tölfræðilegan möguleika á því að hrifsa toppsæti deildarinnar af Glódísi og hennar liðsfélögum.
Frábær árangur hjá íslenska landsliðsfyrirliðanum sem er leiðtoginn í liði Bayern Munchen, einu besta félagsliði í heimi.
Um fjórða Þýskalandsmeistaratitil Glódísar Perlu er að ræða, þann fjórða í röð hjá Bayern og á liðið möguleika á því að eiga enn betra tímabil og vinna þrennuna.
Bayern er komið í undanúrslit Meistaradeildar Evrópu þar sem að framundan er einvígi gegn Barcelona og þá mætir liðið Wolfsburg í úrslitaleik þýska bikarsins þann 14.maí næstkomandi.
Glódís að eiga viðburðaríka daga en á laugardaginn síðastliðinn varð hún leikjahæsta landsliðskona Íslands í fótbolta frá upphafi er hún sló met Söru Bjarkar Gunnarsdóttur með því að spila sinn 146. A-landsleik þegar að Ísland tók á móti Evrópumeisturum Englands í Þjóðadeild UEFA.
Auk þess að hafa unnið Þýskalandsmeistaratitilinn fjórum sinnum hefur Glódís einnig orðið bikarmeistari einu sinni með Bayern Munchen og unnið þýska ofurbikarinn í tvígang. Þá eru ekki upptaldir titlarnir sem hún vann sem leikmaður hér heima í efstu deild sem og með Rosengard í Svíþjóð.
Yfirburðir Bayern Munchen í þýsku deildinni verið miklir á yfirstandandi tímabili. Af þeim 22 leikjum sem liðið hefur spilað hafa tuttugu og einn unnist og einu sinni þurft að sætta sig við jafntefli. Möguleikinn á því að fara taplausar í gegnum tímabilið því enn möguleiki fyrir leikmenn Bayern Munchen.