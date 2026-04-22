Fótbolti

Ís­land með Evrópu­meisturunum í riðli á EM

Aron Guðmundsson skrifar
EM sætinu fagnað vel og innilega eftir 3-0 sigur í Serbíu á heimakonum Mynd: KSÍ

Undir 19 ára landslið Íslands í kvennaflokki í fótbolta verður með margföldum Evrópumeisturum Spánar í riðli á EM í sumar. Þetta varð ljóst þegar dregið var í riðla mótsins nú rétt áðan.

Undir 19 ára landsliðið tryggði sér sæti á EM með 3-0 útisigri gegn Serbíu í undankeppni mótsins en fyrir leik var ljóst að sigur myndi tryggja sætið. 

Ísland, sem spilar undir stjórn Halldórs Jóns Sigurðssonar, Donna, endaði á toppi síns riðils í undankeppni EM með sjö stig á undan Dönum, Finnum og Serbum.

EM hefst í Bosníu og Hersegóvínu undir lok júní og stendur yfir þar til 10.júlí og er skipað átta liðum. 

Dregið var í tvo riðla mótsins við hátíðlega athöfn í Sarajevo í dag og þar dróst Ísland í B riðil og er þar með Austurríki, Sviss og margföldum Evrópumeisturum Spánar sem hafa unnið mótið fjögur ár í röð.

Riðlar EM u-19 kvenna:

A riðill: Bosnía og Hersegóvína, Pólland, Svíþjóð, Þýskaland

B riðill: Austurríki, Spánn, Sviss, Ísland

KSÍ Fótbolti Landslið kvenna í fótbolta

