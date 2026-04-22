Undir 19 ára landslið Íslands í kvennaflokki í fótbolta verður með margföldum Evrópumeisturum Spánar í riðli á EM í sumar. Þetta varð ljóst þegar dregið var í riðla mótsins nú rétt áðan.
Undir 19 ára landsliðið tryggði sér sæti á EM með 3-0 útisigri gegn Serbíu í undankeppni mótsins en fyrir leik var ljóst að sigur myndi tryggja sætið.
Ísland, sem spilar undir stjórn Halldórs Jóns Sigurðssonar, Donna, endaði á toppi síns riðils í undankeppni EM með sjö stig á undan Dönum, Finnum og Serbum.
EM hefst í Bosníu og Hersegóvínu undir lok júní og stendur yfir þar til 10.júlí og er skipað átta liðum.
Dregið var í tvo riðla mótsins við hátíðlega athöfn í Sarajevo í dag og þar dróst Ísland í B riðil og er þar með Austurríki, Sviss og margföldum Evrópumeisturum Spánar sem hafa unnið mótið fjögur ár í röð.
A riðill:
Bosnía og Hersegóvína, Pólland, Svíþjóð, Þýskaland
B riðill:
Austurríki, Spánn, Sviss, Ísland