Fótbolti

Guð­ný fæddi boltabarn níu mánuðum eftir EM

Sindri Sverrisson skrifar
Guðný Árnadóttir og Pétur Hrafn Friðriksson með nýfæddu dóttur sína.
Guðný Árnadóttir og Pétur Hrafn Friðriksson með nýfæddu dóttur sína. Kristianstads DFF

Landsliðskonan Guðný Árnadóttir varð mamma síðastliðinn laugardag þegar hún eignaðist dóttur.

Pabbi stelpunnar er Pétur Hrafn Friðriksson sem einnig er fótboltamaður en þau Guðný hafa búið saman í Kristianstad í Svíþjóð, þar sem Guðný er leikmaður samnefnds félags.

„Pétursdóttir dreif sig í heiminn laugardaginn 18.apríl þar sem móðirin stóð sig alveg eins og hetja. Við erum í skýjunum með litlu dömuna okkar og getum ekki beðið eftir lífinu með henni,“ skrifaði Pétur Hrafn í færslu á Instagram.

Guðný fæddi dóttur sína um það bil níu mánuðum eftir að hafa spilað fyrir Íslands hönd á Evrópumótinu í Sviss síðasta sumar. Síðasti leikur hennar áður en hún fór í fæðingarorlof var hins vegar með Kristianstad gegn Malmö í lok september.

Guðný, sem er 25 ára Hornfirðingur, hefur spilað 43 A-landsleiki fyrir Íslands og farið á tvö stórmót. Hún lék með FH og Val hér á landi áður en hún fór í atvinnumennsku til Ítalíu og spilaði þar með AC Milan, og að láni hjá Napoli, en fór svo til Kristianstad fyrir tímabilið 2024.

Landslið kvenna í fótbolta

