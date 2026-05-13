Inter er bikarmeistari og þar með tvöfaldur meistari á Ítalíu eftir 2-0 sigur gegn Lazio í bikarúrslitaleik.
Inter vann ítölsku deildina með yfirburðum og fagnaði sigri í bikarúrslitunum eins og búist var við gegn Lazio sem endaði í 9. sæti deildarinnar.
Inter var við völd frá upphafi leiks og Lazio varð fyrir miklu óláni á 14. mínútu þegar varnarmaðurinn Adam Marusic setti boltann óvart í eigið net eftir skalla Marcus Thuram.
Inter tók síðan tveggja marka forystu á 35. mínútu þegar Denzel Dumfries vann boltann á vallarhelmingi Lazio og renndi honum fyrir Lautaro Martinez sem kláraði færið vel.
Fyrsta skot Lazio kom á 45. mínútu, sem gefur ágætis mynd af yfirburðum Inter.
Inter hélt áfram yfirburðum sínum í seinni hálfleik. Denzel Dumfries hélt sérstaklega áfram að hrella Nuno Tavares og vann boltann af honum aftur á vallarhelmingi Lazio, en það skilaði ekki öðru marki.