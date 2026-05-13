Safonov hetjan er PSG tryggði titilinn í toppslag

PSG er Frakklandsmeistari eftir 0-2 sigur gegn Lens í toppslag frönsku deildarinnar. Khvicha Kvaratskhelia og Ibrahim Mbaye skoruðu mörk PSG en markmaðurinn Matvey Safonov var raunveruleg hetja liðsins.
PSG varð þar með Frakklandsmeistari fimmta árið í röð og í fjórtánda sinn í sögu félagsins.
Ekki var um að ræða eiginlegan úrslitaleik. Lens er í öðru sætinu en langt á eftir PSG og hefði þurft mikið til að tryggja sér titilinn.
PSG var hins vegar ekkert að tvínóna við hlutina og tryggði sér titilinn í kvöld en ekki endilega með sannfærandi hætti.
Khvicha Kvaratskhelia tók forystuna fyrir PSG á 29. mínútu. Annars var Lens hættulegri aðilinn en Matvey Safonov átti stórleik í marki PSG. Hann fékk ekki mikla hjálp frá vörninni en sá alfarið til þess að Lens skoraði ekki jöfnunarmarkið.
Safonov lauk leik með sex mikilvægar vörslur úr hættulegum færum frá Lens.
Þegar Lens kastaði öllu fram undir lokin tókst PSG að refsa og Ibrahim Mbaye skoraði annað markið í uppbótartímanum.