Landsliðsfyrirliðinn Orri Steinn Óskarsson kemur á flugi inn í landsleikina sem fram undan eru. Hundrað þúsund manns tóku við honum í sigurhátíð í San Sebastian þar sem hann tók lagið eftir bikartitil Real Sociedad á dögunum.
Orri Steinn og félagar hans í Real Socided unnu sigur á Atlético Madrid eftir vítaspyrnukeppni fyrir framan troðfullan 70 þúsund manna völl í Sevilla á dögunum. Hann hefur átt erfitt uppdráttar í vetur vegna meiðsla en er kominn á fullt á besta tíma.
Hann finnur þá mikilvægi titilsins í San Sebastian, heimaborg Real Sociedad.
„Það var auðvitað rosalegt að koma til baka. Fólk var komið á flugvöllinn og fólk að elta okkur í rútunni. Síðan var skrúðganga daginn eftir þar sem komu hundrað þúsund manns og allar götur lokaðar. Það var bara eins og kóngurinn væri mættur í bæinn,“
„Maður fann gleðina frá fólkinu sem ég hef aldrei fundið áður á þessu stigi. Að fá að gera svona margt fólk svona glatt, og maður finnur það enn í dag þegar maður hittir fólk úti á götu að það er mjög þakklátt fyrir að hafa fengið að upplifa svona og það komi bikar í bæinn. Það er bara einstakt,“ segir Orri Steinn í Sportpakkanum á Sýn.
Stuðningslag Sociedad manna snýr að Orra og bikartitlinum sem hefur verið kyrjað í allan vetur. Það virtist því skrifað í skýin að liðið skyldi fara í úrslitin og fagna sigri.
Hann sýndi svo sönghæfileikana á sigurhátíðinni og söng lagið með tugum þúsunda aðdáenda.
„Ég hugsaði nú að þetta yrði eitt af síðustu skiptunum sem þetta yrði tekið væri bara gott að kýla á þetta. Ég er ekki mikið fyrir að syngja þannig að ég hugsaði að fyrst að bikarinn var að klárast yrði þetta í síðasta skiptið og gefa fólki smá stemningu. Svo er þetta núna búið og gleymt, vonandi,“ segir Orri og hlær.
