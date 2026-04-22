Kallar formann VR „ómerkilegan popúlista“ Kjartan Kjartansson skrifar 22. apríl 2026 09:00 Sólveig Annar Jónsdóttir, formaður Eflingar, (t.v.) og Halla Gunnarsdóttir, formaður VR, (t.h.) eru báðar varaforsetar ASÍ. Vísir Formaður Eflingar lýsir formanni VR sem „ómerkilegum popúlista“ sem hafi tekið sér stöðu með hálauna og forréttindafólki. Þá hafi hann „hrokafulla og heimskulega“ afstöðu til embætta varaforseta Alþýðusambandsins. Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, heldur áfram að ausa úr skálum reiði sinnar yfir Höllu Gunnarsdóttur, formann VR, í aðsendri grein á Vísi í morgun. Greinin er viðbrögð við Facebook-færslu Höllu þar sem sú síðarnefnda svaraði gagnrýni Sólveigar Önnu á launamál hennar. „Formaður VR hefur með framferði sínu stillt sér upp við hlið hálauna og forréttindafólks samfélagsins og með því afhjúpast sem ómerkilegur popúlisti. Hvernig hún ætlar að fara að því að leiða kjarabaráttu vinnandi fólks á þessu landi sem einn valda og fyrirferðamesti einstaklingur íslenskrar verkalýðshreyfingar er mér hulin ráðgáta,“ skrifar Sólveig Anna í dag. Upphafleg gagnrýni Sólveigar Önnu beindist að ákvörðun stjórnar VR um að hækka laun formannsins um tólf prósent í síðustu viku. Hún hélt því ennfremur fram að Alþýðusamband Íslands (ASÍ), sem Efling greiðir til, niðurgreiddi laun formanns VR þar sem þóknun sem hann fær fyrir að vera varaforseti ASÍ teldist hluti af heildarlaunum hans hjá VR. Halla sagði það ekki koma Sólveigu Önnu eða Eflingu við hvernig stjórn VR hagaði launakjörum formanns og að það hefði engin áhrif á ASÍ í færslunni sem hún skrifaði í gær. Þar rakti hún einnig ætlaða óvild Sólveigar Önnu í hennar garð í gegnum tíðina. „Mér líður stundum eins og ég sé með pólitískan eltihrelli. Ef ég tjái mig er líklegt að næsta frétt á eftir verði upp úr einhverjum Facebook-orðaflaumi Sólveigar Önnu,“ skrifaði Halla meðal annars. Aðför að umboði Í nýjustu ádrepu sinni um Höllu gerir Sólveig Anna orð starfssystur sinnar um eðli embætta varaforseta ASÍ að umfjöllunarefni. Halla sagði Sólveigu Önnu hafa barist fyrir því að varaforsetunum yrði fjölgað en að þeir hefðu enga sérstaka lagalega stöðu hjá ASÍ. Störf varaforseta fælust helst í tveimur stuttum fundum á mánuði og að vera staðgenglar forseta. Á þessu er Sólveig Anna hneyksluð. Varaforsetarnir eigi sæti í miðstjórn ASÍ sem sé æðsta stjórn sambandsins á milli þinga. Fjöldi funda sem þeir sæki segi ekkert til um stjórnskipulega stöðu varaforsetanna. „Afstaða fomanns VR til embættisins er ekki aðeins hrokafull og heimskuleg, heldur líka aðför að því lýðræðislega umboði sem þing ASÍ veitir þeim sem þar eru kjörnir til að fara með stjórn sambandsins.“ Opinberun launatölu réttlæti þau ekki Halla vísaði til þess að ákvörðun stjórnar VR um kjör hennar væri ætlað að auka gagnsæi sem hefði verið ábótavant. Benti hún á að laun formanns VR væri opinber í ársskýrslum, öfugt við kjör formanns Eflingar. Sólveig Anna gefur ekkert út á hvers vegna Efling birti ekki launakjör formanns en segir að ekki dugi að vísa í gagnsæi eitt og sér. „Það að birta launtölu formanns í ársskýrslu, líkt og VR gerir, eru ekki töfrar sem gera launin sjálfkrafa réttlætanlega. Nei, þau verða að standast siðferðilegt og verkalýðs-pólitískt mat,“ skrifar Sólveig Anna. 