Ótrúleg endurkoma og Inter gæti náð tvennunni Sindri Sverrisson skrifar 21. apríl 2026 21:07 Hakan Calhanoglu fór á kostum í kvöld og kom Iner í úrslitaleikinn. Getty/Marco Luzzani Inter var 2-0 undir í undanúrslitaeinvígi sínu gegn Como í ítölsku bikarkeppninni í fótbolta í kvöld, þegar rúmar tuttugu mínútur voru eftir, en vann samt 3-2 og komst í úrslitaleikinn. Liðin höfðu gert markalaust jafntefli í fyrri leiknum en mættust að nýju í Mílanó í kvöld. Þar kom Martin Baturina gestunum yfir eftir hálftíma leik og fyrirliðinn Lucas Da Cunha jók muninn snemma í seinni hálfleik. Þá tóku þeir Petar Sucic og Hakan Calhanoglu hins vegar til sinna mála. Sucic byrjaði á ða leggja upp mark fyrir Calhanoglu á 69. mínútu og svo annað á 86. mínútu, þegar Tyrkinn skoraði með sjaldséðum skalla. Þar með stefndi í framlengingu en heimamenn voru ekki hættir og Sucic skoraði sigurmarkið, á 89. mínútu, auðvitað eftir sendingu frá Calhanoglu. Inter, sem er við það að landa sigri í ítölsku deildinni, spilar því úrslitaleik bikarsins 13. maí og mætir þá Atalanta eða Lazio. Staðan í einvígi þessara liða er jöfn, 2-2, og þau mætast á morgun.