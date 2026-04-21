Allir Bretar fæddir eftir 2008 í líf­stíðar­bann frá tóbaki

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Markmið laganna er meðal annars að draga úr álagi á heilbrigðiskerfið. 
Bretar sem verða ekki orðnir átján ára fyrir árslok geta aldrei verslað tóbak löglega í Bretlandi. Frumvarp þess efnis hefur verið samþykkt í báðum deildum breska þingsins. Ráðherrar vona að með lögunum verði til reyklaus kynslóð og að álag á heilbrigðiskerfið minnki til muna. 

Í umfjöllun Guardian segir að lögin bíði undirskriftar Karls Bretakonungs en fyrirhugað sé að þau taki gildi í næstu viku. 

Í frumvarpinu, sem var fyrst lagt fram í árslok 2024, er meðal annars kveðið á um að öllum einstaklingum fæddum 2009 og síðar verði óheimilt að kaupa tóbak í landinu fyrir lífstíð. Þá verður öll markaðssetning rafsígarettna og annarra nikótínvara gagnvart börnum bönnuð.

Fram kemur í umfjöllun Guardian að árlega megi rekja 64 þúsund andlát til reykinga á Englandi einu og sér. Reykingar kosti opinbera heilbrigðiskerfið á Bretlandi þrjá milljarða punda árlega en samfélagið í heild milli 21 og 28 milljarða punda. 

Wes Streeting, heilbrigðisráðherra Bretlands, segir um vendipunkt stund í sögu þjóðarinnar að ræða.

„Börnin í Bretlandi verða hluti af fyrstu reyklausu kynslóðinni, vernduð fyrir ævilangri fíkn og skaða. [...]. Forvarnir eru betri en lækningar. Þessar umbætur eiga eftir að bjarga mannslífum, létta á heilbrigðiskerfinu og tryggja heilbrigðara Bretland.“

