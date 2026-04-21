Hættu­svæði vegna hraun­rennslis, al­myrkvi og af­mæli

Sunna Sæmundsdóttir skrifar
Sunna Sæmundsdóttir les kvöldfréttir í kvöld.
Sunna Sæmundsdóttir les kvöldfréttir í kvöld.

Líkur á hraunflæði í byggð eru metnar litlar á meginhluta höfuðborgarsvæðisins í nýju áhættumati Veðurstofu Íslands vegna eldfjallavár á Reykjanesskaga. Tvö bæjarfélög, Grindavík og Hveragerði, eru talin í mestri hættu sem og hluti Hafnarfjarðar. Kristján Már Unnarsson fer ítarlega yfir þetta mál í kvöldfréttum.

Við kynnum okkur einnig nýsamþykkt sóttvarnarlög sem eiga við í næsta faraldri, sjáum myndir frá þokunni sem hefur legið yfir höfuðborgarsvæðinu og hittum veðurfræðing í beinni og athugum hvort sumarblíða sé í kortunum.

Við heyrum einnig frá kveðjuræðu Þórdísar Kolbrúnar á þingi og verðum í beinni frá Vestfjörðum þar sem fólk að undirbúa sig fyrir ferðamannasprengingu vegna almyrkvans í sumar.

Auk þess verðum við með æðislega frétt frá Hrafnistu þar sem íbúar minntust Elísabetar Bretlandsdrottningar í tilefni þess að hún hefði orðið eitt hundrað ára í dag.

Í Sportpakkanum rýnum við meðal annars í útslitaeinvígið í körfubolta og í Ísland í dag kynnir Vala Matt sér nýjustu tísku í veitingum og skoðar hvernig hægt er að gera veislumatinn bæði gómsætan og fallegan.

Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Bylgjunnar, Vísis og Sýnar klukkan 18:30.

