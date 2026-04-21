Fótbolti

Ís­land niður um sæti en berst við tvö af þremur bestu í heimi

Sindri Sverrisson skrifar
Alexandra Jóhannsdóttir og Sandra María Jessen voru auðvitað svekktar eftir tapið gegn Englandi í ljóri þess hve nálægt íslenska liðið var því að ná í stig úr leiknum.

Stelpurnar okkar í íslenska fótboltalandsliðinu fóru niður um eitt sæti og eru 17. besta landslið heims, samkvæmt nýjasta heimslista FIFA.

Ísland missti Kína upp fyrir sig eftir 1-0 tapið nauma gegn Evrópumeisturum Englands á laugardaginn og 1-0 sigurinn gegn Úkraínu nokkrum dögum fyrr.

Íslenska liðið missti Kína upp fyrir sig en er áfram í 10. sæti yfir bestu landslið Evrópu, rétt fyrir ofan lærimeyjar Elísabetar Gunnarsdóttur í belgíska landsliðinu.

Það er til marks um það í hve erfiðum riðli Ísland er í, í undankeppni HM 2027, að tvær bestu Evrópuþjóðirnar á heimslistanum eru Spánn og England. Þær ensku fóru upp fyrir Þýskaland á nýjasta listanum og heimsmeistarar Spánar eru áfram á toppnum.

Þegar horft er til allra þjóða heims er Spánn jafnframt á toppnum og England í 3. sæti en á milli þeirra eru Bandaríkin. Fjórða liðið í riðli Íslands, Úkraína, er hins vegar í 35. sæti heimslistans.

Næstu leikir Íslands eru á útivelli gegn Úkraínu 5. júní og svo gegn Spáni á Laugardalsvelli 9. júní. Liðið er í 3. sæti síns riðils, með þrjú stig, og berst við Úkraínu um það sæti sem gefa ætti umtalsvert auðveldari leið í umspili fyrir HM heldur en 4. sæti auk þess að tryggja áframhaldandi veru í A-deild Þjóðadeildarinnar.

Standings provided by Sofascore
Landslið kvenna í fótbolta HM 2027 í Brasilíu

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið