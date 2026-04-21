Gæslu­varð­hald fram­lengt yfir þremur í Dettifossmálinu

Birgir Olgeirsson skrifar
Vísir/Vilhelm

Gæsluvarðhald yfir þremur sakborningum í rannsókn lögreglu á innflutningi á fjórtán lítrum af amfetamínbasa með Dettifossi, gámaflutningaskipi Eimskips, hefur verið framlengt. Einn þeirra sætir varðhaldi í tvær vikur til viðbótar en hinir tveir, sem eru starfsmenn Eimskips, í eina viku hvor.

Mennirnir voru handteknir þegar lögregla og tollgæsla réðust í aðgerðir vegna gruns um fíkniefnasmygl með gámaflutningaskipinu, en alls voru sex handteknir í málinu. Þrír voru síðar látnir lausir.

Lögregla hefur meðal annars ráðist í húsleit vegna rannsóknar málsins og lagt hald muni. 

Lögreglan greindi frá því í samtali við fréttastofu starfsmennirnir tveir sem eru í haldi hefðu ekki áður komið við sögu lögreglu. 

