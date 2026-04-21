Einn er í haldi eftir líkamsárás á Akureyri. Annar var fluttur á sjúkrahús en er ekki talinn vera í lífshættu. Sérsveit ríkislögreglustjóra var kölluð til vegna málsins.
„Það var ágreiningur á milli tveggja aðila, líkamsárás og einhverjar hótanir,“ segir Jóhann Olsen, varðstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi vestra en Rúv greinir fyrst frá og herma heimildir þeirra að atvikið hafi átt sér stað við Gránufélagsgötu.
Veistu meira um málið? Sendu okkur fréttaskot hér eða tölvupóst á ritstjorn@visir.is.
Einn var handtekinn í aðgerðunum en bæði lögreglan og sérsveitin voru á vettvangi. Hinn var fluttur á sjúkrahús en er ekki talinn í lífshættu. Fyrstu aðgerðir hófust um klukkan tíu og lauk þeim á öðrum tímanum í nótt.
Í dag verða þeir sem komu að málinu yfirheyrðir og næstu skref metin. Í umfjöllun Rúv segir að lögreglan hafi verið með mikinn viðbúnað þegar hæst lét.
