Alamara Djabi, nítján ára leikmaður Midtjylland í Danmörku, var í lífshættu eftir að hafa verið stunginn með hnífi á sunnudaginn.
Djabi gekkst undir tvær aðgerðir eftir árásina og ástand hans er stöðugt. Samkvæmt tilkynningu Midtjylland á heimasíðu sinni er Djabi vaknaður úr dái og líður vel miðað við aðstæður.
Alamara Djabi, blev alvorligt såret i et knivstikkeri og er nu i stabil tilstand efter to operationer. Han er vågnet fra kunstig koma og har det efter omstændighederne godt. FC Midtjylland er i tæt dialog og samarbejde med myndighederne og støtter ham og hans familie. pic.twitter.com/ALiQDUP5py— FC Midtjylland (@fcmidtjylland) April 21, 2026
Aðfaranótt sunnudags var Djabi stunginn með hnífi í miðbæ Herning. Lögreglu barst tilkynning um árásina um klukkan hálf fjögur.
Lögreglan lýsti eftir gerandanum síðdegis í gær og hvetur almenning til að hafa samband varðandi upplýsingar um hann.
Djabi er frá Gíneu-Bissaú og hefur leikið einn leik fyrir aðallið Midtjylland. Hann kom til liðsins fyrir þremur árum ásamt besta vini sínum, framherjanum Franculino, sem er markahæstur í dönsku úrvalsdeildinni með sautján mörk.
Landsliðsmarkvörðurinn Elías Rafn Ólafsson leikur með Midtjylland. Hann átti stórleik þegar liðið sigraði AGF, 2-1, í toppslag í gær.
Midtjylland er í 2. sæti dönsku úrvalsdeildarinnar með 54 stig, tveimur stigum á eftir toppliði AGF.