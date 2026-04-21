Ungur sam­herji Elíasar særðist al­var­lega í hnífsstungurárás

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Alamara Djabi hefur verið í herbúðum Midtjylland síðan 2023.
Alamara Djabi hefur verið í herbúðum Midtjylland síðan 2023. getty/Craig Williamson

Alamara Djabi, nítján ára leikmaður Midtjylland í Danmörku, var í lífshættu eftir að hafa verið stunginn með hnífi á sunnudaginn.

Djabi gekkst undir tvær aðgerðir eftir árásina og ástand hans er stöðugt. Samkvæmt tilkynningu Midtjylland á heimasíðu sinni er Djabi vaknaður úr dái og líður vel miðað við aðstæður.

Aðfaranótt sunnudags var Djabi stunginn með hnífi í miðbæ Herning. Lögreglu barst tilkynning um árásina um klukkan hálf fjögur.

Lögreglan lýsti eftir gerandanum síðdegis í gær og hvetur almenning til að hafa samband varðandi upplýsingar um hann.

Djabi er frá Gíneu-Bissaú og hefur leikið einn leik fyrir aðallið Midtjylland. Hann kom til liðsins fyrir þremur árum ásamt besta vini sínum, framherjanum Franculino, sem er markahæstur í dönsku úrvalsdeildinni með sautján mörk.

Landsliðsmarkvörðurinn Elías Rafn Ólafsson leikur með Midtjylland. Hann átti stórleik þegar liðið sigraði AGF, 2-1, í toppslag í gær.

Midtjylland er í 2. sæti dönsku úrvalsdeildarinnar með 54 stig, tveimur stigum á eftir toppliði AGF.

