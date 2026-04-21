Einn var handtekinn í umfangsmiklum aðgerðum lögreglu við Gránufélagsgötu á Akureyri í nótt, þar sem sérsveit ríkislögreglustjóra kom að málum. RÚV greinir frá og segir mikinn viðbúnað hafa verið á svæðinu.
Samkvæmt ábendingu hafi að minnsta kosti fjórar lögreglubifreiðar og ein sjúkrabifreið verið á vettvangi. Lögreglan á Norðurlandi eystra sagðist í samtali við RÚV í nótt ekki geta gefið frekari upplýsingar að svo stöddu.
Viðbragðsaðilar voru kallaðir til á höfuðborgarsvæðinu í gærkvöldi eða nótt vegna tveggja einstaklinga sem höfðu farið út á kajak en orðið fyrir því óláni að hann valt. Frá þessu er greint í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar en ekki kemur fram hvar atvikið átti sér stað.
Björgunarsveit bjargaði viðkomandi, sem voru kaldir en ómeiddir. Voru þeir engu að síður fluttir á bráðamóttöku til aðhlynningar.
